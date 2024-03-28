李强会荷兰首相：望欧盟审慎出台限制性经贸政策

（北京综合讯）中国总理李强星期三（3月27日）向到访的荷兰首相吕特表示，希望欧洲联盟审慎出台限制性经贸政策。

据新华社报道，李强星期三下午在钓鱼台国宾馆同吕特举行会谈时说，中荷都坚持自由贸易，应继续扩大相互开放，加强务实合作，这有利于巩固深化两国关系，符合双方人民根本利益，也能为世界注入更多稳定性、确定性。

李强说，中方始终认为，合作应当是中欧关系的主流，伙伴才是双方对彼此最正确的定位。中方欢迎欧方分享中国超大规模市场机遇，希望欧方审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施。荷兰是欧盟27个成员国之一。

另据中国商务部网站消息，中国商务部部长王文涛星期三会见荷兰贸易部长范勒文时说，中方视荷方为可信赖的经贸伙伴，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行，共同维护全球半导体产业链供应链稳定。

范勒文同日在X平台（前称推特）发文说，中国是荷兰在亚洲的最重要贸易伙伴，双方能就自由公平的世界贸易达成良好协议至关重要。他说，“我们能就市场准入、企业公平营商环境和敏感技术等无法立即达成协议的议题进行讨论是件好事。”

为遏制中国发展自制芯片的能力，美国对包括荷兰在内的盟友施压，要求他们不要出售先进半导体设备给中国。荷兰政府今年初开始拒绝向该国半导体装置制造商阿斯麦（ASML）公司，发放向中国出口深紫外（DUV）光刻机的许可证。但荷兰同时也面临着保护自身经济利益的压力。