耶伦指中国三行业产能过剩 廉价品出口恐损害他国经济

传出将于4月访华的美国财政部长耶伦，星期三（3月27日）在一场演说中提出，中国太阳能、电动车和锂离子等新行业产能过剩，廉价商品出口激增恐损害其他国家经济。分析认为，耶伦针对中国“新三样”产品的发言，意在为出访课题铺垫。

在冠病疫情过后，中国经济复苏依然乏力。为了促进经济增长并防范高科技领域产业遭“卡脖子”，中国在今年的政府工作报告特别提出，要加快发展新质生产力，除了先进技术半导体外，电动汽车、锂电池、太阳能等“新三样”产品，也是发展重点。

不过，耶伦星期三在佐治亚州参观一家得益于《通货膨胀削减法》而准备重新开业的美国绿色能源公司，演说时特别提出，对中国新行业产能过剩，输出廉价品恐损害他国经济感到担忧。

综合路透社、彭博社与美国之音报道，耶伦首先提到，中国政府过去对钢铁和铝等产业的支持，已导致严重过度投资和产能过剩，而中国企业希望以低价将商品出口海外。这虽然促进中国的生产和就业，却使世界其他地区的工业萎缩。

耶伦进一步指出，如今，中国的太阳能、电动车和锂离子电池等新行业同样产能过剩。“中国的产能过剩扭曲了全球价格和生产模式，伤害了美国企业和工人，也伤害了世界各地的企业和工人。”

她补充说，有越来越多工业化国家和新兴经济体的政府官员，以及全球商界人士向她表达了这些担忧。

耶伦接着称，她计划在下次造访中国时向北京提出，产能过剩不仅对美国工人和企业以及全球经济构成风险，也对中国经济的生产力和增长构成风险。她并强调，将敦促北京采取必要措施，解决这项问题。

耶伦并未在演讲中透露下次访华的具体日期和安排。不过，美国新闻网站Politico上星期六（3月23日）引述匿名的知情美国官员报道，耶伦将于4月访华，并与中国高层领导会面。香港《南华早报》的报道则说，她4月初访华的行程包括广州和北京。

耶伦上次访华是去年7月，她当时与中国总理李强、副总理何立峰、时任财政部长刘昆、央行中共党委书记潘功胜等多名中国高层举行双边会谈。两个月后，中美成立了经济工作组和金融工作组，就经济、金融相关问题加强沟通和交流。

耶伦的说法透露出美国对中国新行业产品似有围堵之势，而美国商务部副部长艾斯特韦斯（Alan Estevez）同一天也在年度会议上对媒体提出，美国正请求盟友阻止国内企业为中国客户提供关键晶片生产工具的维修服务。

台湾国防安全研究院国家安全研究所副研究员林雅铃接受《联合早报》采访时指出，中国的新能源行业确实在全球占有领先地位，早已引起欧美忌惮。因此，欧盟去年9月也对中国电动汽车制造商启动反补贴调查。

她认为，对中美而言，发展新能源产品势在必行，彼此都很难退让。耶伦此时提出担忧，一方面是源于美国国内选举压力，必须在对华政策上做出表态；另一方面则是为接下来的访华行程进行议题铺垫，目的在于争取协商机会。

林雅铃研判，对拜登政府而言，选前必须确保美中关系稳定，因此尽管耶伦有所表态，但相信现有的制裁措施不会有重大变化。