药明康德据报未经同意与北京分享美国知识财产权

（北京综合讯）美国情报官员据报曾在2月底告诉参与制定生物安全法案的参议员，中国制药公司药明康德在未经同意的情况下，将美国知识财产权转让给中国。

路透社星期四（3月28日）引述匿名消息人士报道，美国联邦调查局、国务院和国家情报总监办公室，2月底向十几名参议员做了机密通报。这些官员指药明康德和其他中国实体，在美国从事违反美国国家安全利益的活动。

消息人士说，他们的担忧之一是最近情报反映，药明康德未经同意就将美国客户的知识财产权，转让给中国当局。

消息人士没有透露有关客户的名字等信息，也没有透露相关知识财产权的具体内容。

美国政府担心一些中国生物技术公司为中国军方提供技术或研发。美国参议院正拟议新法案，限制美国政府向这些中国企业提供资金。美国国会参议院国土安全委员会在3月6日通过这项立法动议，法案将交由参议员进行更广泛的审议。

彭博社报道，药明康德此前曾否认与中国政府或军方有任何不当关系，并说美国对该公司的指控是错误的。

药明康德发言人说，对未经授权将任何美国客户的数据或知识产权转移到中国的情况不知情，并表示保护客户的信息对公司来说至关重要，“我们按照客户的指示存储这些信息”。发言人也强调，药明康德尊重并完全遵守美国联邦和州政府的要求。

中国驻美国大使馆说，美国国会关于药明康德对美国国家安全构成威胁的说法毫无根据，并称如果有人认为药明康德或其关联公司违反了有关知识财产权的法例，就应该提供令人信服的证据来支持他们的主张。

路透社星期四下午发出报道后，在香港上市的药明康德股价收窄了早些时候近5%的涨幅，收盘上涨1%。公开信息显示，过去六个月来，药明康德的股价节节下滑，至今已下跌超过45%。

药明康德的业务范围从研发到医药原料制造和药品生产，其客户包括大型制药公司和小型生物技术公司。药明康德去年三分之二的销售额来自美国。