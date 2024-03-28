参与粤港澳大湾区建设旗舰项目 新加坡国立大学广州创新研究院揭幕

新加坡国立大学广州创新研究院星期四（3月28日）在中新广州知识城揭幕。作为国大参与粤港澳大湾区建设的旗舰项目，研究院将聚焦科学研究、创新孵化和人才培养，着力为区域发展提供战略性人才资源和智力支撑。

国大校长陈永财教授与广州市政协副主席、广州市科技局局长王桂林出席了开幕式。陈永财在仪式上致辞时说，国大广州创新研究院的成立，是国大充分发挥大学国际化特色和产学研资源优势，推动国际高层次人才培养，以及发展具有全球竞争力创新生态系统的体现。

国大广州创新研究院由广州市政府、中新广州知识城管委会和国大合作共建，三方去年6月签署共建合作协议，同年9月正式注册。

这也是国大在中国设立的第四所研究院，自2011年起，国大分别在苏州、重庆、福州设立了研究院，与中国地方政府积极建立合作关系。

陈永财接受《联合早报》采访时指出，粤港澳大湾区是全球最具活力的地区之一，国大深信有能力在这一区域发挥重要作用，并希望在人才发展方面做出重要贡献。未来，国大广州创新研究院将致力科学研究、人才培养与创新创业三大方向，合力推动发展。

陈永财说，研究院将根据广州和黄埔区目前高新产业的人才需求，依托国大的优质教育资源，在未来十年内培养逾2200名博士、硕士、博士后等多元化专业人才，尤其是具有全球视野并能为不同领域做出贡献的人才。

在科学研究方面，研究院将重点围绕智慧城市、信息和通讯、电子科技、先进制造等领域，从国大引进学术带头人，带领中国的科研团队积极推进创业孵化、科学研究、成果转化及博士后培养计划。

开幕典礼上，研究院也与13家广东尤其是广州黄埔区内的企业签署战略合作备忘录，并与九家优质初创企业签署入孵意向书。

嘉恩生物科技公司是其中一家签署入孵意向书的新加坡企业，该公司首席执行官黄建国告诉《联合早报》，作为从事生物医疗诊断的企业，接下来公司会把一些研发项目转移到广州，透过研究院的扶持与孵化，并借助当地的人才与政府支持，希望可以加速研发过程。



