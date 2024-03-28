赵乐际：中国将坚持共享发展、开放发展

中国全国人大常委会委员长赵乐际延续领导层向外资信心喊话的基调，在星期四（3月28日）举行的博鳌亚洲论坛年会开幕式上强调，中国将坚持共享发展、开放发展，诚挚欢迎世界各国搭乘中国发展的快车。

赵乐际在题为《团结协作，共迎挑战，携手开创亚洲和世界美好未来》的主旨演讲中指出，今年中国经济增长预期目标是5%左右，在全球主要经济体中继续保持领先。中国将为世界经济复苏注入强大动力，为各国发展，特别是亚洲邻国发展提供更多机遇。

他重申，中国将坚持共享发展和开放发展，“中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上”。

赵乐际承诺，中国将继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，落实好外资企业国民待遇，提升外籍人员来华工作，学习旅游便利度。

外国对华投资去年来持续滑落，中国领导层过去一周密集接见外企高管，并作信心喊话。赵乐际星期三在海南博鳌与中外企业家代表座谈时说，全国人大将继续从法律制度层面促进中外互利合作，维护企业合法权益，推动更高水平对外开放。

来自60多个国家和地区的1500多位政界、商界和智库学者代表出席星期四的开幕式。今年1月刚与台湾断交的瑙鲁总统阿迪昂在致词中说，瑙鲁同中国大陆恢复外交关系，承认并支持一个中国原则，“站在了历史正确的一边”。