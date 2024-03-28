蔡英文赖清德会见美众院军委会跨党派访问团

台湾总统蔡英文和副总统赖清德，星期四（3月28日）分别接见美国众议院军事委员会“情报暨特种作战”小组主席伯格曼（Jack Bergman）所率领的跨党派访问团。也是候任总统的赖清德表示，期待台美持续合作，让印太区域更和平稳定。

伯格曼率跨党派访问团自3月27日至29日访问台湾，访问团成员包括众议院军事委员会“空陆”小组民主党首席议员诺克罗斯（Don Norcross），以及众议员潘尼达（Jimmy Panetta） 。

美国在台协会（AIT）发布新闻稿指出，伯格曼等人此次访问行程为美国众议员出访印太地区的一环，将与台湾资深领袖讨论美台关系、区域安全、贸易与投资，以及其他与双方利益相关的重要议题。

台湾总统府新闻稿则提到，赖清德接见伯格曼等人时表示，今年是《台湾关系法》立法第45周年，该法也是印太和平稳定及台湾安全的定海神针。

赖清德肯定美国通过《国防授权法》提供台湾安全援助、扩大台美双边军事训练；《2024会计年度综合拨款法》也提供台湾3亿美元（约4亿新元）无偿军事融资，对台湾安全及台海和平稳定有莫大贡献，期待未来美国持续支持台湾并相互合作。

伯格曼说，台湾是美国在印太地区的关键伙伴，双方有坚实的安全合作及经济连结。他们此行是为展现美国国会对双方伙伴关系的支持，未来也将继续让其他国会成员了解，此一战略伙伴关系对于区域未来的安全至关重要，包括台湾强健的海上战略，以及双方如何一起努力实现共同目标，以抵制中国大陆在此区域越来越具侵略性的行动。

刚从欧美访问返台的候任副总统萧美琴，也陪同出席上述会议。萧美琴另外还参加“2024天下SDGs双日国际论坛开幕”，她表示两个多月前曾与赖清德讨论未来可能面对的情境，赖建议她要多参加具有国际连结、知识性的论坛。

台湾外交部政务次长田中光星期四在立法院外交及国防委员会答复民进党立委林楚茵询问时表示，“情报暨特种作战”小组赴台是表达对台湾的支持，此事与国民党籍的前总统马英九将于4月访问中国大陆没有直接关系。