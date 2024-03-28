傅海燕：RCEP处于早期发展阶段 仍有巨大潜力

主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕指出，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）还处于早期发展阶段，仍有巨大发展潜力，新加坡对RCEP扩大阵容保持开放态度。

傅海燕星期四（3月28日）在博鳌亚洲论坛年会的“打造亚洲增长中心”分论坛上，回应中国（海南）改革发展研究院院长迟福林关于RCEP吸纳香港成为新成员的提议时说，作为开放型经济体，新加坡高度倚赖开放贸易和投资，“我会第一个支持RCEP扩容讨论”。

迟福林引述数据指出，中国和亚细安对RCEP的利用率远低于日本和韩国。韩国对日本出口时RCEP利用率超过60％，中国出口利用率约为4.2％，进口利用率只有1.5％左右。他告诉同场的亚细安秘书长高金洪，不少亚细安国家的RCEP利用率不到1％。

傅海燕指出，RCEP自2022年生效以来，还处在早期发展阶段；在市场准入、标准制定、行业开放和降低关税等方面，还有充分潜力可以发挥更大作用。她认为，应该鼓励政党、行业和企业充分利用这项协定。

她举例说，RCEP成员国在很多领域可以展开合作，例如东北亚国家可以利用在粮食生产方面的专业技术，帮助东南亚提高粮食单产量，抵御人口老龄化和气候变化等因素对粮食安全的冲击。

迟福林认为，要进一步发挥RCEP潜能，除了提高利用率，还要积极扩容。他指出，香港进出口占经济比重很高，加入RCEP不仅有利于香港发展，也有助于提升RCEP影响力。

傅海燕会后接受《联合早报》访问时指出，目前还没有针对RCEP扩容的实际倡议。“但我们对此都保持开放态度，乐意去参考这些意见。”

傅海燕星期四上午出席博鳌亚洲论坛年会开幕式，此前一天（27日）她在博鳌与海南省委书记冯飞会面。据《海口日报》报道，双方在会谈中都对加强清洁能源、医药健康、热带农业等领域交流合作表示期待。

（《联合早报》陈婧博鳌报道）