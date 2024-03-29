陈光炎：未来一两年国际贸易关系将更趋紧张

中国“新质生产力”产能或向亚非拉转移

中国发展“新质生产力”引发美国对中国输出过剩产能扰乱国际市场的疑虑，长期关注国际政经局势的本地学者陈光炎预判，国际贸易关系未来一两年必然更趋紧张，美国和欧盟将采取更多贸易保护主义措施。

南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎星期四（3月28日）在“解读中国两会”论坛上，解析中国政府发展新质生产力的战略意义，以及它对于国际贸易格局的影响。

在回答论坛主持人问到，美国财长耶伦等官员最近明确警告中国勿把过剩产能销往世界，这将如何影响中国成功实施新质生产力战略时，陈光炎回应说，中国目前通过对墨西哥和匈牙利的投资，间接进入美国与欧盟市场，为此，力争重返白宫的美国前总统特朗普最近宣称，要对中国企业在墨西哥生产的汽车加征100%关税。

陈光炎说：“当然这是竞选口号……（但）我觉得再下来一个趋势，可能中国的一些电动汽车，包括一些高科技产品会转到亚洲、非洲、中东、拉丁美洲、中亚去，这些地方的阻力可能不是太大。”

而上述市场现有的日本与韩国产品，则可能被中国产品替代。陈光炎就观察到中国电动车在澳大利亚已经取代了日本与韩国原有的市场份额。

陈光炎指出，在澳大利亚汽车市场，中国的电动汽车已经取代了原本日本和韩国的市场份额。图为中国电动汽车比亚迪在苏州太仓港码头等待装船。（法新社）

在中国政坛上，新质生产力的概念是中国领导人习近平去年9月到黑龙江考察时首次提出，并在本月的两会（全国人大、政协年会）中被写入政府工作报告，列为今年政府工作的首要任务。

陈光炎分析中国发展新质生产力的内外部原因说，从外部看，中国近代耻辱是高科技落后的结果，当前的半导体、人工智能、量子计算正相当于人类近代史中的汽车、钢铁等。高科技竞赛将决定哪个国家能成为全球经济和军事强国，因此“中国现在拼命往上爬，美国就拼命往下推”。

从内部因素看，陈光炎指出，中国房地产等旧引擎几乎熄火，需要点燃新的引擎拉动中国经济。

陈光炎预测，在今后10年内，中国会将过去过分导入房地产和基础设施的投资，转向电动车、先进制造业、机械机器人、人工智能、量子计算等硬科技领域，这可能在亚洲形成金字塔分工，中国沿海一带发展较上层技术，中国内地与东南亚发展中下层技术。而随着中国技术的升级以及内外投资贸易互补作用，中国可能打造出一个中国的“安全区域”，以及全球的发展区。

他预见，金砖国家、亚细安与中东可能成为中国未来的原材料和能源市场，同时又是连接中国先进制造业体系的关键制造业生产基地。中国打造的“安全区域”，还可能在全球范围内演变成人民币贸易区 ，为中国提供贸易、市场、资本流动、能源安全以及应对美国制裁、冻结现有外汇储备等潜在压力的缓冲。

“解读两会”论坛自2020年起，每年由《联合早报》与通商中国联合主办。今年论坛以“中国政府工作报告反映的经济战略”为题，吸引了约200人到场。三位主讲嘉宾是陈光炎、华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭，以及凯德投资（中国）首席执行官潘子翔，对话环节由《联合早报》副总编辑韩咏红主持。