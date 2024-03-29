【视频】民企过冬？专家：中国经济结构调整 民企必须接受

中国经济增长放缓、房地产市场低迷，一些民营企业感到艰难、没有信心，长期观察中国的学者和业者认为，当前中国经济经历的不是周期变化，而是结构性调整，企业必须接受这一点，并做出相应调整。

过去两年，中国民营经济信心低落，民间投资持续下降；中国统计局数据显示，去年民间投资同比下降0.4%。一名与会者星期四（3月28日）在《联合早报》与通商中国举办的“解读中国两会”论坛上提问，中国民企要如何熬过冬天？

与会嘉宾、凯德投资（中国）首席执行官潘子翔回应说：“首先要先接受。”

他指出，中国现在经历的不是一个周期性的调整，而是一个结构性的大调整，所以先要接受，然后要调整。

潘子翔说：“（企业）如果一直保持以前的思路，可能真的是转变不过来。”

他也委婉指出，很多民营企业家心里很难受，“因为可能之前在中国，‘资源获取’这四个字其实来得偏容易”，但现在要获得资源越来越困难，企业必须调整心态。

谢栋铭：既得利益者不适应

参加同场论坛的学者和分析师也认同，当下中国正在经历发展模式转变；这个过程从国家到企业都需要适应、也需要时间。他们认为，会有冬去春来的时候，但企业不转型就会被抛下。

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭直言，中国很多民营企业家，或很多既得利益者，过去十年二十年用同样的模式赚钱，如今不适应发展模式的变化。

他也指出，并不是每个行业当前都面临问题，例如人工智能、火箭发射、量子计算等行业都有良好的发展。

潘子翔也提到，目前中国的一些行业，如新茶饮品牌、咖啡等，都有快速的增长。

根据中国官方数据，去年民间投资整体下降，但扣除房地产数据后，民间投资增长9.2%。从行业来看，科学研究和技术服务业的民间投资增长18.1%，住宿和餐饮业增长11.8%。

陈光炎：民营企业是熬出来的

南洋理工大学经济学荣誉教授陈光炎博士回应时也说，在中国当前正经历的结构性调整中，很多企业，尤其是中小民营企业会“冻死”。

但他强调，如果房地产行业的震荡和下跌不会演变成金融危机，那么就有希望；从目前的趋势看，官方能控制不让房地产危机演变成很大的金融政治危机。

陈光炎也回顾过去35年他在中国各地同各层级官员和底层民众打交道的经历说，中国的民营企业“是在政治的下风里面熬出来的”，“这些民营企业是山崖夹缝里面熬出来，死了一批就会有新一批上来”。