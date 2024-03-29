学者：中央加强地方集权对科技创新帮助不大

刘莎

发布 /
发布 / 2024年3月29日 7:52 PM
穆迪主权风险部副总裁佩奇（左一）与新加坡国立大学东亚研究所高级研究员郭良平（左二）3月19日在新加坡国际事务研究所举办的研讨会上讨论中国中央和地方政府间的政策协调。（卓祾祎摄）
穆迪主权风险部副总裁佩奇（左一）与新加坡国立大学东亚研究所高级研究员郭良平（左二）3月19日在新加坡国际事务研究所举办的研讨会上讨论中国中央和地方政府间的政策协调。（卓祾祎摄）

字体大小:

学者认为，中国政府加强了对地方的控制，对解决地方债问题、防止系统性风险有帮助，但对经济发展，尤其是中美较量过程中的科技创新而言，帮助不大。

穆迪主权风险部副总裁佩奇（Martin Petch）3月19日在新加坡国际事务研究所举办的研讨会上说，中国今年两会（全国人大与政协年会）看到的一个非常重要的进展，是中央和地方政府间的政策协调更有效了，中央和地方关系更密切地配合工作。

佩奇说，中国地方政府面临土地销售下降、房地产低迷、地方债高企等问题，北京当局意识到需要更好地和地方政府协调，把政策从中央落实到各级地方政府。他认为，这会让中国的政策确定性增加，有益于增加市场信心。 “中央和地方的关系密切程度、配合，对中国是否能顺利度过增长放缓、经济结构转型，有重要影响。”

参加同场研讨的新加坡国立大学东亚研究所高级研究员郭良平指出，政策协调有效也意味着中央政府对地方的控制加强了。他认为，这对解决地方债问题、防止系统性风险有帮助，但对经济发展，尤其是科技创新而言，帮助不大。

去年，中国的中央政府对地方转移支付达到10.2万亿元（人民币，下同，1.93万亿新元），是首次突破了10万亿元。今年的中国政府工作报告提出，2024年中央财政将加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜。

政府工作报告也提出，要保持政策连续性针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

郭良平说，上世纪80、90年代，中国的地方政府非常活跃，一把手都希望通过发展经济、做出成绩打开上升渠道，甚至互相竞争。但这种模式导致中共和中央政府的命令难以传达到地方，也是不可持续的模式。他指出，这种局面在2017年的中共十九大之后逐渐改变，当前地方更重视执行中央指令、重视政治上的表现。

他也认为，在收紧之后，应该有适度的放松。中央对地方不能控制得太死、太紧，如果大家都怕犯错，可能导致无法创新。当前中美竞争的大背景下，中国提出加大发展新质生产力，是希望在技术创新上突破，那么就更需要创新的、相对更自由的文化。

不过，郭良平也认为，目前有迹象表明，中国领导人已经认识到了这个问题。今年1月，中共总书记习近平在政治局第11次集体学习中，阐明新质生产力时提到，“要营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围”。

郭良平说，能提出“宽容”这样的字眼，也是一种信号，表明高层意识到在探索中会犯错，需要给创新的探索留有余地。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容