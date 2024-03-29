港媒：蔡奇接管中共中央网络安全和信息化委员会

（北京讯）据香港媒体的消息，中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇已接管中共中央网络安全和信息化委员会。分析人士指出，此举反映了中共总书记习近平过去一年将更多职权下放的趋势，党内将形成新的权力结构。

香港《南华早报》星期四（3月28日）引述三名知情的官方消息人士称，中共总书记习近平已将中央网络安全和信息化委员会的领导工作交由蔡奇负责。

中共2014年设立中央网络安全和信息化领导小组，2018年扩充为中央网络安全和信息化委员会。此举旨在巩固中共对互联网的领导与控制。习近平从2014年起亲自领导该组织。

北京消息人士称，蔡奇已在去年上半年接管该委员会，但官方至今未公布相关任命。这是习近平自2012年担任中共总书记以来首次将职权移交给其他官员。

清华大学一名匿名政治学者说，蔡奇的新角色表明他得到了习近平的 “充分信任”，因为中共将网络安全、网络宣传和数字经济等领域视为党的 “生死攸关的问题”。

蔡奇2022年在中共二十大当选为中共政治局常委（排名第五）、中央书记处书记。2023年，他兼任中央办公厅主任、中央和国家机关工委书记。

报道称，蔡奇的权力已经超过前几任中办主任，他对党务、人事和意识形态等事务都具有显著影响力。

中共中央党校机关报《学习时报》前副编审邓聿文说，此举表明习近平正继续向他最信任的助手放权，并寻求形成新的权力结构——习近平亲自负责军事、外交与安全事务，而最得到习近平信任的国务院总理李强（排名第二）和蔡奇分别监督政府和政党的关键职能。