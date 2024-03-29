关注赖清德就职演说 美国在台协会主席再访台

（台北讯）据知情人士报道，美国在台协会（AIT）主席罗森伯格将在下周访问台湾。这是她时隔两个月后再度访台，应当是华盛顿关注台湾总统当选人赖清德的就职演说，以把控台湾权力交替期间的两岸形势。

台湾《联合报》星期五（3月29日）引述知情人士报道，罗森伯格将于下周抵台，与台湾总统蔡英文、正副总统当选人赖清德和萧美琴等会唔。据悉，罗森伯格将在4月2日拜会总统府和国民党中央党部，4月3日与立法院长韩国瑜会面。此外，罗森伯格也将安排拜会民众党。

这是罗森伯格继今年1月台湾选举之后再次访台。她当时在选举后隔日，陪同美国前国家安全顾问哈德利和前副国务卿斯坦伯格组成的跨党派代表团访台。

知情人士称，罗森伯格此行主要为了与台湾新政府和未来国安团队直接沟通，既表达美国对台支持，也希望台湾有助局势稳定。台湾立法院由国民党占多数，美方也关切台湾的防卫政策和预算能否顺利到位，因此罗森伯格有必要赴立法院同各政党了解最新情况。

知情人士说，罗森伯格不只是AIT主席，还获得拜登政府高层的信任，已将过去主席的例行访台转化为任务导向，有事情就来。

罗森伯格去年3月就任AIT主席，去年三度访问台湾，频率之高令台媒惊呼罕见。去年10月，罗森伯格访台期间称，美国反对单方面改变现状，包括不支持台湾独立，表明美国希望两岸维持现状的立场。