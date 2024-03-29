台湾防长因儿子涉嫌召妓请辞获慰留

台湾国防部长邱国正的儿子邱晃年传出涉嫌召妓丑闻。 总统府证实，邱国正因家人所涉事宜为团队带来困扰等，星期四（3月28日）晚上向总统蔡英文表达歉意，并口头请辞，已获慰留。

总统府称，考量当前区域安全形势复杂，又值政府团队交接期间，蔡英文认为邱国正应坐镇岗位，确保各项重要国防事务稳健周全；同时也肯定邱国正上任以来综理国防事务、戮力从公 。 至于邱的家人所涉事宜，由所属机关查察，一切依法办理。

《壹传媒》星期四在报道中数次以“疑似”的用语，指任职于台湾国家安全局的邱晃年疑似召妓。 报道中刊登邱国正与儿子一家人在办公室的合照、邱晃年手持健保卡的自拍照，以及数位应召女子宣传资料，还称握有疑似超过20张与各应召女子的照片与数段私密视频。

国安局当天已立案调查，强调将本着勿枉勿纵原则，厘清案情，如涉违法，依法究办。

国防部也指出，邱国正以建军备战为本务，若调查有需要，他将配合。

候任总统赖清德将于5月20日就职，此时内阁处于看守状态。政坛盛传邱国正都讲真话，惹恼高层，疑似要逼退邱国正；此时再传他的儿子疑似召妓，内部人事斗争甚嚣尘上；也有媒体揣测是中国大陆幕后操纵，试图影响台湾政局。

台媒星期五再报道，网路上有八部疑似邱晃年的不雅影片，影片中的男子自爆其工作跟国家安全议题有关。

在野的国民党立委徐巧芯表示，她收到六部清晰的影片，爆料者将这些讯息寄给各大媒体以及部分立法委员，动机相当可议。

她认为，选在此时大动作爆料，是内斗或者已遭掌握都有可能；即使邱晃年真的召妓，责任不应由作为父亲的邱国正承担。

执政的民进党立委对此议题多保持低调，强调尊重检调单位的调查。 民进党立法院党团总召柯建铭认为，人事斗争是无稽之谈。

《联合报》报道，邱晃年追随父亲的脚步从军，2011年考入军情局，2014年转调国安局。 在此次被指召妓事件前，几乎没有照片流传在外。邱晃年近年几次被人爆料，外界多半认为是为了打击邱国正。