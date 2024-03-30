新闻人间：“赖清德爱将”性招待风暴过关等升官？

上任18天就因性招待丑闻下台的台湾行政院前发言人陈宗彦，最近在监察院的弹劾案获压倒性票数否决，沉寂一年后看来或有可能重回政坛。

57岁的陈宗彦是民进党主席、候任总统赖清德一手提拔的爱将。赖清德2010年当台南市长第一天，陈宗彦就出任该市民政局长，过后再当新闻及国际关系处长，即与市长关系密切的发言人。2017年赖清德升任行政院长，一年后陈宗彦也火箭冲天高升为内政部次长。

在2020年初冠病疫情暴发后，陈宗彦兼任中央疫情指挥中心副指挥官，多次主持直播记者会，成为全台注目焦点。

赖清德去年1月中当上民进党主席，为竞选总统铺路，两周后陈宗彦就当上行政院发言人，一时前途无量。

没想到才上任18天，陈宗彦就被指11年前多次接受酒店业者性招待，但2015年台南地方检察署（南检）以“查无事证”结案。陈宗彦高调否认，但不到五小时获准辞职，成了史上任期最短的行政院发言人。当时坊间普遍认为，赖清德是壮士断腕，以维持改革形象，为总统选举清除障碍。

随后南检宣布针对陈宗彦疑涉贪渎罪重启调查，监察院立案调查。不过此案一拖就一年，拖过了今年1月中的总统大选。监察院在3月13日公告，在2月20日进行弹劾案审查的投票，结果是以11票反对和两票支持，压倒性否决了弹劾案。

不过，监察院公开的调查报告显示，陈宗彦接受性招待的事证相当确凿，引起社会哗然。

根据报告，陈宗彦是在2012年底至2013年底之间，八次接受酒店业者性招待。根据监听和简讯记录，与陈宗彦外出的酒店小姐有“小芸”“爱佳”和“爱玲”三人。业者还交代小姐“不要收钱，也不要问太多”，并交代小姐在记账时以“陈董”称呼陈宗彦。

陈宗彦对小芸似乎情有独钟，曾发简讯追问“小芸有在吗”；当知道小芸不方便时，又问“有差不多的吗？”

在调查报告中，陈宗彦并没否认接受性招待，只推称“时间太久不记得”。他否认自己是“陈董”，但又承认在通讯软体Line的对话截图头像正是他本人。监委因此认定“陈董”就是陈宗彦，并指陈宗彦的辩称“尚难采信”。

调查也显示，陈宗彦协助酒店业者向台南市政府关切“视听歌唱场所变更使用工程”申请案，陈宗彦坦承“有请办公室秘书询问案件进度并告知业者，但绝没施压”。

监察院称，已将证据移送台南地检署并案调查。已重启调查一年的南检则称，因时间久远、资料繁杂，还在调卷和分析中，尚未约谈陈宗彦。

眼看性招待风暴就要高高举起、轻轻放下，陈宗彦随后被民众爆料，他今年已在台北一家酒店出席政商名流餐会。时值赖清德研究组阁名单，他是否东山再起、重回内阁，备受各方关注。

综合在野党和评论员观点，反对弹劾的11名监察委员中，不乏民进党前立委，监察院长更是民进党新潮流系精神领袖陈菊，这次否决弹劾案难免会被认为是在为绿营护航。

也有人认为，监察委员或许是在拔草测风向，甚至是先让此争议结果先“见光死”，看看民意反应如何，让赖清德在组阁时列入考虑。

5月20日就职的赖清德到底会如何对待昔日爱将，并考虑民意观感做出人事安排，台湾内外都在看。