华为突破美国制裁 去年净利润翻倍

专家：得益于生产与供应链精准规划

中国科技巨头华为去年强势回归5G智能手机市场后，营收创下2019年以来最大增幅，净利润更是同比翻倍，一度崩溃的手机等终端业务对收入涨幅贡献最大，意味着长期受美国施压的华为很大程度上已突破了制裁限制。

受访专家认为，华为终端业务亮眼业绩反映，即使面对美国出口管制，公司仍能精准地掌握供应链的节奏，以及消费者的手机更换周期。

华为星期五（3月29日）发布年报，公司去年收入报7042亿元（人民币，下同，1336亿新元），同比增长9.6%；净利润870亿元，同比增长144.4%。报告指出，华为去年的整体经营情况符合预期。

包含手机、电脑等消费产品的终端业务收入达2515亿元，占总收入的35.7%，是华为增长值最高的业务。除了基数较低的智能汽车解决方案业务，终端业务是华为去年增幅最快的业务，同比增长17.3%。华为没有对终端业务的营收进行产品细分。

华为长期处于中美竞争的漩涡，其设备被指用于间谍活动，但华为否认了这一指控。美国自2019年对华为实施一系列出口限制和制裁，从软件到芯片代工、5G元器件供应等，导致其手机业务在过去几年受到重挫。

去年9月，华为推出了搭载了国产七纳米制程芯片、网速达到5G水平的Mate60 Pro。这款只供应中国市场的手机横空面市后，引起极大轰动，被视为对美国技术封锁的重大突破。

华为轮值董事长胡厚崑在年报中说：“过去几年，华为经历了重重考验，也在挑战中不断成长。”

手机业务营收增长反映

生产与供应链精确规划

虽然业绩亮眼，华为这次发布年报的方式却相对低调。该公司今年没有像往年那样举行线下新闻发布会，而是通过线上的方式进行。

科技咨询公司国际数据公司（IDC）高级研究员黄子兴接受《联合早报》访问时认为，华为手机业务的营收占比能大幅增长，反映了公司对生产节奏和供应链的精确规划。

黄子兴解释，华为受美国制裁后使用了大批芯片库存，让很多型号的手机在短时间内面世。

他说：“华为在2019年和2020年的出货量很猛，速度很快，量也很大。当时整个市场的需求很大，再加上爱国情怀，华为在中国建立了庞大的用户群。”

华为在2019年和2020年的营收均超过8500亿元，是公司有史以来表现最好的年份，其中超过一半来自中国国内。在这两年，华为包含手机的消费者业务（名称后改为终端业务）都占总收入一半以上。

黄子兴说，华为推出Mate60 Pro的时间点正好与这两年华为手机购买者的换机周期相吻合，而该款手机无论是功能和鼓动爱国情绪上，都能满足用户的需求，因此上市后市场反响热烈。

“这一切不是巧合，像华为这样的公司在业务和产业链规划上都进行了非常长远的部署。尽管受美国制裁，华为这几年还能够很精准地根据用户手机更换周期布局整个供应链，包括芯片生产，这都超出我们的预期。”

市场研究机构Counterpoint Research报告指出，中国智能手机今年前六周的销量持续疲软，但华为Mate 60系列的销量仍实现了64%涨幅，以17%的市场份额跃居首位。

至于华为能否维持这个市场份额，黄子兴研判，这将取决于华为在芯片生产的良率能否跟得上，或者取得比去年更好的突破。