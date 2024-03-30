著有《巨流河》台湾文学家齐邦媛辞世 享年101岁

（台湾综合讯）著有《巨流河》的知名台湾作家、学者、教育者齐邦媛星期四（3月28日）辞世，享年101岁。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，前台笔会会长高天恩说，齐邦媛近期因高龄身体况状不佳反复进出医院，时常陷入昏迷。长期照顾她的看护证实，齐邦媛已于星期四凌晨辞世。

齐邦媛1924年出生于辽宁铁岭，武汉大学外文系毕业。她曾在美国、德国等大学讲授台湾文学，返台后在1969年出任中兴大学外文系的首任系主任，后到台大外文系授课，1998年退休后获颁聘为名誉教授。

齐邦媛晚年入住长庚养生村后，笔耕四年，于2009年出版自传《巨流河》，用长达25万字详述父亲齐世英参与郭松龄倒戈奉系、九一八事变后参加对日地下工作，以及她历经中国大陆长城外的动荡不安，后来到台湾南端恒春“哑口海”的日常生活，贯穿近百年华人的苦难与颠沛，传达以顺处逆的豁达精神，鼓舞无数读者。

《巨流河》出版后在华人世界引起重大反响，并获得第34届金鼎奖图书类非文学奖、第四届亚洲出版大奖最佳著作奖，同时译为英文、德文、日文。

《巨流河》简体字版2010年底由三联书店出版，在中国大陆也引起巨大的回响。根据中国出版集团不完全统计，仅到2016年3月销量就累计达29万册。简体版书中部分内容有所调整，据《上海文学报》报道，齐邦媛曾直言，删不到一万字，被删的部分她基本认可。三联书店前总编辑李昕曾在自己的书中提到齐邦媛对历史事件和人物的评价“不免偏颇”，简体版做了“技术处理”，避开敏感政治问题，以求顺利出版。

台湾总统蔡英文星期六（3月30日）在脸书发文称，齐邦媛将自己献给了台湾文学，不仅鼓吹设立国家文学馆，给台湾文学一个家，更组了一个英译团队，翻译台湾的短篇小说超过400篇、散文超过300篇、诗作将近800首，她感谢齐邦媛将台湾文学的湛蓝与静美带到世界，并称齐邦媛将永远是台湾文学长河中的粼粼波光。“巨流河的齐邦媛，是台湾永远的齐邦媛。”

齐邦媛在生前曾致电记者，表示自己一旦离世，希望不要特别为她举办追思会，“我不是一个热闹的人……我很爱大家，如果我走了，希望大家安安静静高高兴兴纪念”。