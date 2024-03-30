中国年轻人开始流行“上班恶心穿搭”

（北京综合讯）中国年轻人近期掀起“上班恶心穿搭”风潮，不少网民将自己身穿绒毛睡衣、运动裤上班的照片上传至社交平台，以较量谁的上班穿搭“更恶心”。

有分析认为，这源于年轻人对过去几十年那种充满野心和奋斗的生活的反感，更有网民直言，这不过是躺平的其中一种外在表现罢了。

这股风潮源自今年2月，抖音博主“Kendou S-”上传自己上班穿着的视频，并称因为穿着太恶心被领导多次约谈，要求她应该穿更体面的衣服，“注意点公司形象”。

视频中的她穿着土黄色长毛衣，粉红色短羽绒外套，蓝色格纹裤子，双手戴着红色手套，脚踩一双姜黄色棉拖鞋。她说，这主打一个保暖。

这条视频引起诸多共鸣，吸引了13万9000条留言，139万余次转发，并带动其他网民竞相晒出自己“上班恶心穿搭”的照片，相关视频在抖音、快手的累计播放量达到6.5亿次，话题在微博的浏览量达到上亿次。

有网民说，在忙碌的工作节奏和长时间的通勤面前，很多人不得不简化穿搭，也是无奈之举。人民网评论称，上班“比丑”更像是职场人的一种调侃和自嘲，员工只要穿着得体，工作态度端正，不对其他人造成影响，又不涉及原则问题，就没必要上纲上线。

但也有不少人觉得，参与这个话题的打工人，主要是表现自己对工作不那么在意，“不讨好人，也懒得支棱了，躺平了”。

《纽约时报》指出，对得体工作服装的不屑一顾反映出中国年轻人对过去几十年那种充满野心和奋斗的生活越来越反感。随着国家经济增长放缓、机会越来越少，许多年轻人选择以这类反文化的方式寻求轻松简单的生活。