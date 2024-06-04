巴基斯坦总理访华 中巴将重振经济走廊项目

巴基斯坦总理夏巴兹星期二（6月4日）起访问中国，中巴预计将重振因疫情、巴基斯坦国内经济困难等原因而停滞不前的中巴经济走廊项目。

中国《经济日报》上星期五（5月31日）报道，中国和巴基斯坦近期在中巴经济走廊联合合作委员会会议上，确定了该项目第二阶段的五条新走廊，包括增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊和开放走廊。

报道称，这五条新走廊的建设符合巴基斯坦经济发展框架，将成为中巴两国共同发展的新增长引擎。

会议还提出，根据巴基斯坦的经济形势，中巴经济走廊的一号铁路干线项目也将分阶段进行建设，以配合巴基斯坦的经济发展。

据彭博社报道，出席会议的巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔，强调了中巴经济走廊第二阶段计划的战略转变，包括减少政府参与，并加强私营部门与中国企业的伙伴关系。

伊克巴尔称，这一转变旨在减轻巴基斯坦的部分财政负担。

今年2月第二次当选巴基斯坦总理的夏巴兹，过去两年一直在寻求重振与中国的经济合作。夏巴兹此次访华为期五天，除了在北京与中国领导人举行会谈外，还将访问中国西部城市西安和改革开放前哨深圳。

据路透社报道，巴基斯坦外交部发言人穆塔兹·巴洛赫上周在一场发布会上说，夏巴兹此行将寻求提升价值数十亿美元的中巴经济走廊项目合作。

中巴经济走廊是中国“一带一路”下的标志性目标。不过，由于巴基斯坦频繁发生政治、经济和安全危机，中巴经济走廊的推进并不顺利，甚至已经陷入停摆。

上海社会科学院资深研究员潘光接受《联合早报》采访时指出，中巴经济走廊第二阶段结合巴基斯坦实际情况进行了相应调整，这是一件好事；但中国的投资如何收益仍是问题，尤其是怎么处理“义”和“利”的关系。

据彭博社报道，巴基斯坦2013年加入“一带一路”倡议以来，中巴双方已完成价值约250亿美元（337亿新元）的项目，主要是解决该国长期能源短缺的项目。不过，针对中国工程师的恐怖袭击，始终困扰着一些项目的推进。

今年3月，巴基斯坦一周内发生三起针对中国参与项目的重大袭击。其中，第三起自杀式袭击针对中国葛洲坝集团公司营建的达苏水电站项目，造成五名中国人和一名巴基斯坦人死亡。

尽管没有组织声称对这次袭击负责，但巴基斯坦官员5月26日指，袭击是由来自阿富汗的巴基斯坦塔利班策划和实施。巴基斯坦高级代表团上周四（5月30日）访问了喀布尔，与阿富汗塔利班分享针对恐袭的调查结果，并要求合作逮捕凶手。

潘光认为，中巴经济走廊进入第二阶段后，中国人的安全保障问题仍会是北京最主要的关切，而这一问题绕不过阿富汗。