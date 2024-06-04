嫦娥六号完成月球背面采样返回地球 创世界首例

（北京综合讯）中国飞行探测器“嫦娥六号”成功完成从月球背面采样，并起飞启程返回地球。此举为世界首创，也是中国太空计划的一项重大成就。

中国国家航天局在官网发布消息说，星期二（6月4日）上午7时38分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，成功将上升器送入预定环月轨道。

该局说，嫦娥六号6月2日至3日顺利完成在月球背面南极—艾特肯盆地的智能快速采样，并按预定形式将月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。

该局介绍，嫦娥六号探测器经受住月背高温考验，通过钻具钻取和机械臂表取两种方式，分别采集了月球样品。完成采样后，嫦娥六号携带的中国国旗在月球背面成功展开。中国国家航天局强调，这是中国首次在月球背面独立动态展示国旗。

接下来，嫦娥六号上升器将与在环月轨道上等待的轨道器和返回器组合体，进行月球轨道的交会对接，并将月球样品转移到返回器中。该返回器计划降落在内蒙古四子王旗着陆场。

中新社引述嫦娥六号地面应用系统总师、中国科学院国家天文台研究员左维说，已有的月球样品采集任务都集中在月球正面，嫦娥六号即将采回的样品是人类历史上首次获取的月球背面月球样品，“将再一次填补月球样品的空白，对丰富人类月球起源和演化认知、更好地了解地球具有重要的科学价值”。

嫦娥六号在星期天（6月2日）清晨着陆月球背面南极—艾特肯盆地。该区域被认为是月球上最大、最古老和最深的盆地。这也是继2019年嫦娥四号之后，中国第二次登陆月球背面。在中国之前，没有其他国家登陆过月球背面。

中国的目标是在2030年之前将宇航员送上月球，并计划在月球上建立基地。