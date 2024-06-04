科技巨头黄仁勋苏姿丰现身台北国际电脑展 分析：固桩供应链

台北国际电脑展星期二（6月4日）正式开幕，英伟达（Nvidia，又称辉达）执行长黄仁勋、超微半导体（AMD）首席执行长苏姿丰等国际科技巨头云集，黄仁勋更证实将在台设第二个人工智慧（AI ）超级电脑中心。分析认为，辉达与AMD固桩意味浓厚，也凸显台湾处于AI产业不可或缺的中心点。

在这次台北国际电脑展开幕前，黄仁勋、苏姿丰相继抵台，举行盛大演讲，颇有互别苗头之势。两人星期二先后前往台北国际电脑展参观，被外界视为意在巩固供应商。

黄仁勋4日上午参观了多家供应商展位。他以广达旗下云达科技（QCT）作为参访首站，并与广达董事长林百里同台，黄仁勋大赞广达是“最棒的伙伴（the best partner）”，引得林百里拍手叫好。

他在鸿海旗下鸿佰展位与鸿海董事长刘扬伟见面时，更搭上刘扬伟肩膀说“Young（刘扬伟）是我的好朋友”，展现与台湾合作商的私交。

黄仁勋在参观展览时提到，台湾最大的AI超级电脑中心就在高雄，英伟达也规划在高雄扩大AI超级电脑“Taipei-1”的运算规模。

刘扬伟则宣布，鸿海将携手英伟达在高雄软体园区建置，以超级晶片GB200伺服器为核心的先进算力中心，总计共64柜、4608颗绘图处理器（GPU），预计2026年完工。

英伟达当天下午在展场举行全球媒体记者会，黄仁勋进一步证实，将在台湾设立第二个类似在高雄Taipei-1的AI超级电脑中心，但地点仍未确定。

被问到投资台湾是否担心地缘政治风险时，黄仁勋则强调英伟达投资台湾，主要是台积电“很赞（so good）”“无与伦比（incredible）”。

他强调，不仅是台积电，包括台湾半导体后段封装和测试伙伴也无与伦比，台湾在电子科技产业拥有丰富的生态系，台湾厂商足以自豪。

苏姿丰当天下午也前往台北国际电脑展参观。与黄仁勋一样，她所到之处都被厂商与媒体团团包围，现场人潮水泄不通。

她到云达科技展位参观时，由广达副董事长梁次震、云达总经理杨麒令接待。云达更特别制作了一盒印着AMD、QCT字样的煎饼礼盒给她，苏姿丰接下的瞬间，直呼“太可爱了，这个会舍不得吃”。

苏姿丰星期一在台北国际电脑展开幕前的主题演讲时，同样积极固桩，强调台湾在全球芯片供应链中的重要性，并指台积电是AMD的合作伙伴，且很强大，目前双方有几个3纳米制程产品合作。

与台北国际电脑展开幕同一天，台积电也在星期二举办股东会，即将退休的董事长刘德音与台积电总裁魏哲家共同出席。

当台积电股东在现场提问，台积电与英伟达、AMD的关系时，刘德音闻言笑称，这是要破坏台积电与客户的关系吗？随即请魏哲家回应；魏哲家则说，两家公司都与台积电关系良好，并共同成长。

台湾经济研究院产经资料库总监刘佩真接受《联合早报》采访时指出，黄仁勋这次访台首要之务则是固桩供应链、紧盯产能，且AMD、Intel也来势汹汹。

她认为，这一波风潮，更凸显台湾在全球供应链的重要性，也可看出台湾确实处于AI产业不可或缺的中心点 。

台湾总统赖清德星期二在台北国际电脑展开幕式上，也三度提到欢迎全球投资台湾，并强调为打造台湾成为AI智慧岛，保证一定稳定供电。