香港启动“好客之道” 倡导礼貌接待旅客

（香港综合讯）香港特区政府星期一在全港启动“好客之道”运动，倡导社会各阶层礼貌对待访港旅客。

综合香港政府新闻公报和政府新闻网等消息，香港文化体育及旅游局局长杨润雄星期一（6月3日）宣布开启“好客之道”运动，覆盖全港18区的学校、大小商户和各行业等。

杨润雄在主持“好客之道”运动启动礼致辞时说，港府过去曾在媒体看到一些旅客受不礼貌对待的个案，一小撮的害群之马破坏香港的形象。港府为此与相关政策局、部门和旅游发展局今年初开始讨论和筹备推广“好客之道”工作，希望鼓励和推动社会各阶层一齐积极参与。

杨润雄说，香港要弘扬热情好客的精神，不断提升服务质量，才能把香港“最佳旅游目的地”的金字招牌擦得更光亮。

港府也宣布，将为旅游业界制作培训短片，并嘉奖优质旅游服务计划，鼓励业界以好客之道的精神待客。旅游义工计划将进一步招募市民，尤其是青年在旅客咨询中心分享旅游主题的知识和建议。旅发局也将推出一套新的宣传片，鼓励市民“行多一步，好客之道”。

杨润雄说，随着港府一连串“好客之道”宣传推广，希望社会各界可齐心发挥好客精神，热情接待访港旅客，让旅客感到宾至如归，巩固香港“最佳旅游目的地”的地位。

香港与中国大陆去年2月初全面通关后，访港大陆旅客显著增长，大陆游客投诉在港被歧视的情况持续出现。有一名大陆女网红去年2月就发视频称，自己在港说普通话受到歧视。