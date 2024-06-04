香港连续五年没举办“六四”纪念活动

多年来一直举办全球最大规模“六四”纪念晚会的香港，星期二（6月4日）在天安门事件35周年纪念日这一天，连续第五年没有举办相关活动。

当天，港岛铜锣湾维多利亚公园附近的警力明显增加，许多制服及便衣警员分散驻守，也有多辆警车停泊，反恐特勤队高调巡逻。

日前，香港警方已经以涉及“煽动意图的相关罪行”逮捕八人，包括正还押的香港支联会前副主席邹幸彤。警方指出，这些被捕者利用“某个敏感日子”，持续发布具煽动意图的帖文。

特区行政长官李家超周二出席行政会议前，被记者询问香港市民能否悼念六四事件，以及六四事件是否成为政治禁忌时，没有直接回应。但他指出对于“个别日子”，港府的立场清晰，任何公众活动必须守法。香港的法律清晰，包括《香港国安法》、《维护国家安全条例》（俗称基本法23条立法）及《公安条例》，所有活动都受相关法例规管。

李家超强调，不能忘记2019年“颜色革命”所带来的伤痛，要警惕仍有势力尝试破坏国家安全，也要小心有人借题发挥。他表示，在香港民主派初选案中，有47人被控，大部分被定罪，至今只有两人罪名不成立。这项裁决显示，法庭确定串谋颠覆国家政权罪的发生及存在，也显示出危害国家安全的风险是真实的，“犯罪的人会利用迷惑的名义或幌子，进行危害国家安全的行为”。

他说：“不可以掉以轻心，要时刻警惕危害国家安全风险可以突如其来，不可以好了伤口便忘了痛，不可以容许伤口再被挖开，不可以让香港再受难忘的痛。”

美国及英国驻港总领事馆周二各自在社交媒体专页换上相关照片。其中，美国驻港总领事馆在社交平台专页换上置顶的烛光图片。该图以黑色为底色，配上一支白色正在燃点的蜡烛。

自1990年起，香港支联会每年都会在维园举办六四烛光晚会。但从2020年开始，香港警方就以疫情为由禁止相关活动。今年的周二是六四事件35周年纪念日，也是《香港基本法》第23条立法通过后的首个六四。香港在今年连续五年没有举办六四晚会。

中国港澳研究会顾问刘兆佳接受《联合早报》采访时认为，今年香港没有六四集会，主要因为香港已经实施《香港国安法》和基本法23条立法，纵使有人有意组织相关纪念活动，也因为担心会触犯法律而却步。但他指出，外国政府也不会允许颠覆国家政权的活动，香港现在没有六四集会，是恢复正常的情况。

刘兆佳认为，随着时间过去，海外人士除了少数民运代表仍然热衷纪念六四事件，很多人已经低调或者淡忘；而年轻一代由于对事件没有亲身的体会，也越来越难以投入。