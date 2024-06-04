赖清德：纪念“六四”因全球有共同信念

（台北讯）台湾总统赖清德星期二在社交平台发文纪念“六四”事件，指出纪念“六四”因为全球有共同信念，即唯有民主自由，才能真正保护人民。

星期二（6月4日）是1989年天安门事件35周年，赖清德在脸书写道：“35年前的今天，民主化浪潮席卷全球，亚洲各地的青年学子站出来，追求民主自由、呼吁国家改变。”

他指出，一个真正令人尊敬的国家，是可以让人民大声说话。任何政权都应该勇敢面对人民的声音，特别是年轻世代。青年世代促进国家革新的力量，不该被压制。

赖清德说，记住“六四”这段历史，是要提醒自己用民主凝聚共识，以自由回应专制，以勇气面对威权扩张。

台湾最大在野党、中国国民党主席朱立伦当天在脸书发文称，回顾当年的六四前夕，是两岸人民跨越时空和意识型态，最紧密相连的一刻。此时连结两岸的不再只是历史、文化和血脉，更是追求自由、民主和人性尊严等普世价值的共同期待。

朱立伦也在文中引用已故国民党总理孙中山当年说过的话：“专制或民主，哪个更真切合适现代的中国？主权在民更适合我们”，表明这是台湾坚守的生活方式。

另一在野党、民众党主席柯文哲星期二也以“一个国家是否进步，取决于它是否能面对历史中难以面对的日子”为题发文。

柯文哲说，中国大陆在改革开放之后经济突飞猛进，然而人民心中却有一道尚未愈合的伤口，那就是35年前的天安门事件。

柯文哲提到，台湾1947年发生了“二二八”事件，政府直到1995年才正式道歉，因此他有感触地说：“有原谅，才有和解。有和解，才有和平”。他认为，若能平反六四，中国大陆政府将可面对自己的历史，以正面的态度迎向未来。