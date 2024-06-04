内蒙退休副部级高官落马 分析：内蒙仍持续对煤炭领域腐败“倒查20年”

内蒙古人大常委会原副主任王波本周被通报落马，是今年被查的第30名中管干部。受访学者分析，王波落马表明内蒙古仍持续对煤炭领域腐败“倒查20年”，他被查相信与主政地级市、担任分管能源的内蒙古副主席时牵涉资源腐败有关。

已退休两年的王波星期一（6月3日）被中共中央纪委国家监委通报落马，是继已退休六年的杜梓4月15日被查后，一个半月以来第二名被查的副部级内蒙古人大常委会原副主任。

王波今年66岁，是内蒙古本土官员，拥有工商管理硕士学历，是一名高级工程师，退休前40年的仕途未离开过内蒙古。

王波早年在内蒙古东部的赤峰市工作近20年，从市劳动局副科长做起，官至中共市委副书记。2006年10月，他先后担任包头副市长、巴彦淖尔市长、首府呼和浩特市长等职。2011年11月，他任内蒙古副主席，七年间曾分管过能源、电力领域工作，并参与许多自治区的能源、电力项目规划筹建。

王波2018年1月退居二线，出任内蒙古人大常委会副主任、自治区人大财政经济委员会主任委员，至2022年1月退休。

内蒙古是中国煤炭产量最大的省市区，12个地级行政区中11个有煤矿，产业快速发展也滋生蔓延严重腐败。内蒙古2020年上半展开专项整治工作，针对煤炭领域腐败“倒查20年”掀起反腐风暴，导致多名煤“老虎”落马。

据中纪委2022年9月刊文发布的数据，内蒙古倒查20年涉煤腐败共查处1163人，追缴挽回损失628亿元人民币（117亿新元）。

内蒙古对煤炭系统的倒查，近年并已延伸至能源、电力系统。曾在王波手下担任内蒙古能源开发局长的白智2021年被查，内蒙古电力集团公司的原董事长、总会计师等至少五名高管也相继落马。这些人的任职经历，大部分与王波在任时间有重合。

王波也曾与内蒙古多名落马大“老虎”在自治区政府共事，包括云光中、白向群、潘逸阳等巨贪，以及犯故意杀人、非法持有枪支、弹药、非法储存爆炸物等罪被枪决的赵黎平。

他还曾因2016年底在赤峰宝马矿山发生特别重大煤矿瓦斯爆炸事故（至少32死、20伤），被国务院处分。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，王波落马相信与内蒙古持续“倒查20年”能源领域腐败有关，他曾主管的能源领域出现大批人落马，很难置身事外不受牵连。

今年首五个月落马的中管干部，已达去年被查“老虎”总人数逾六成。唐任伍指出，有舆论认为严厉反腐制约经济发展，中共持续加大反腐力度旨在打破这种错误认知，预计也将在今年7月召开的三中全会上提出制度改革进一步盘活经济。