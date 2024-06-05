汪文斌候任中国驻柬埔寨大使

（北京综合讯）中国外交部新闻司副司长、发言人汪文斌，已等候出任中国驻柬埔寨大使。

据澎湃新闻星期二引述中国国家国际发展合作署微信公众号消息，国合署署长罗照辉星期二（6月4日）会见候任中国驻柬埔寨大使汪文斌。上述消息显示，汪文斌已候任中国驻柬埔寨大使。

罗照辉表示，柬埔寨是中国周边重要国家，国合署高度重视对柬援助和发展合作。汪文斌表示，将在国合署指导下，加大工作力度，推动中柬援助发展合作取得更多务实成果。

公开资料显示，汪文斌现年53岁，经济学硕士，曾任中国前外交部长、国务委员唐家璇秘书。汪文斌1993年进入中国外交部，履历丰富，曾在新闻司、西欧司、政策研究室、办公厅、政策规划司等工作，也派驻过塞内加尔、喀麦隆、毛里求斯使领馆。

汪文斌在2017年出任中国驻突尼斯大使，2020年担任中国外交部新闻司副司长、发言人。

香港《星岛日报》5月24日报道称，汪文斌当天最后一次主持外交部例行记者会，消息人士称他将卸下中国外交部发言人的职务。作为正局级干部，汪文斌卸任后可能外派担任重要国家大使或其他要职。

中国驻柬埔寨大使馆网站消息称，现任中国驻柬埔寨大使王文天和夫人顾小军，星期一应邀出席柬侨界离任欢送会。