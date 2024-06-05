中国AI芯片公司据报降规设计 以确保台积电能接单

（新加坡路透电）中国一些人工智能（AI）芯片公司据报正在设计功能较弱的处理器，以确保即便面临美国制裁，仍可继续交由台积电接单生产。



路透社星期三（6月5日）引述四名知情人士报道称，中国大陆AI芯片公司沐曦（MetaX）和燧原科技（Enflame）在2023年底向台积电提交了降规的芯片设计，以符合美国的限制规定。



沐曦和燧原科技都被称为“小巨人”，也就是在关键领域具有发展潜力，而被中国官方看重的新创企业。这两家公司此前宣称其芯片可与英伟达的图形处理器相媲美。



知情人士称，美国去年10月实施的最新一轮出口管制，暴露了​​中国先进芯片生产能力的局限，以及中国人工智能芯片设计公司对台积电的依赖程度。



美国对英伟达等公司的高度精密处理器和芯片制造设备实施了一系列出口管制，并阻止使用美国芯片制造工具的台积电等海外芯片制造商接受中国的生产订单。



消息人士称，虽然中国大约有44家芯片代工厂，但目前只有中芯国际（SMIC）有能力量产先进芯片。