欧企在华信心减弱 华南拓展业务欧商数量下降

欧洲企业在中国的商业信心持续减弱之际，有意在华南地区拓展业务的欧企数量下降；超过三成的华南欧企去年收入下滑，是在华欧企业务受影响最大的地区。

中国欧盟商会华南分会星期三（6月5日）在深圳发布欧洲企业在华南商业信心的调查报告。

调查数据显示，华南欧洲企业在2023年营收和利润同比分别下降38%和32%，为全中国最高。营业额跌幅超过20%的华南欧企占17%，为所有地区比率最高。与中国其他地区相比，去年欧企在华南的盈利能力更疲软。

营业成本不断提高，导致营商环境变得更困难，有意在华南地区拓展业务的欧企从一年前的77％跌至73％。有7％的受访者选择华东地区；9％选择其他亚洲国家。

华南欧企对未来在华发展前景和盈利能力也不太乐观。数据显示，对未来两年取得盈利感到悲观的华南欧企占55%，是全中国最高的地区之一；对业务增长感到乐观的只有26%，为全中国最低。

中国欧盟商会今年5月中旬针对欧洲企业在全中国范围的《商业信心调查2024》报告中指出，欧洲企业对华投资兴趣降至14年来最低，而中国经济放缓、全球经济趋软，以及中美竞争是影响它们未来在中国业务的三大因素。

中国欧盟商会副主席、华南董事会主席高志豪（Klaus Zenkel）接受《联合早报》访问时说，无论是在整个中国或华南地区，欧洲企业对上述因素都有同感。

他说：“在冠病限制政策结束后，大家都期待重新开展业务，在2023年迎来丰收年。但这一切都没有发生，其中最主要的是中国房地产持续低迷导致消费者信心下降，这是我们意料之外的事。”

高志豪解释，中国经济增长放缓和消费需求疲软对在华南的欧企的影响更为显著，因为它们的投资更多以制造业为主，而中国在“新三样”（电动车、锂电池及太阳能）工业产能过剩所引发的价格战，正在削弱它们在华经商的信心。

调查显示，有36％的受访者观察到所属行业出现产能过剩现象，另有10％认为在不久将来出现产能过剩。其中，有71％企业因为中国产能过剩而调降价格；42%的价格大幅调降。

自去年12月起，中国放宽了对部分欧洲国家的入境规定，现有11个欧洲国家可以免签进入中国。

高志豪说，过去几个月有越来越多欧洲商团来到华南地区考察，他们对当地的营商环境有全然不同的认知和体验。

高志豪说：“许多欧洲人对中国的了解仅限于西方媒体的塑造，总是以严刑峻法、国家安全、监督等来抨击中国。他们来中国后才发现这里其实很先进，没有他们想象中那么恶劣。虽然不能保证他们最终会在中国投资，但至少可以从不同的视角了解这个国家。”