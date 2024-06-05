王毅：俄乌暂不具备和谈条件 但26国支持中巴“六点共识”解决冲突

中国外交部长王毅星期二称，乌克兰危机现在仍不具备和谈的条件，不过中国和巴西近期达成解决俄乌冲突的“六点共识”，已获得26国支持。当支持六点共识的国家越多，召开真正和平峰会的日子就越近。

学者分析，部分西方国家近日同意乌克兰使用它们供应的武器攻击俄罗斯境内目标，为俄乌战争注入新的危险。中国认为有必要先管控战争升级风险，而不是简单为了和谈而和谈。

六点共识由王毅与巴西总统首席特别顾问阿莫林5月23日在北京达成，是俄乌战争持续两年多来，中国首次与他国签署关于这场战争的联合声明。

中巴声明呼吁通过遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则为局势降温；呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助；反对使用大规模杀伤性武器、攻击核电站等和平核设施，以及呼吁维护全球产业链供应链稳定。中国、巴西与俄罗斯同为金砖集团成员国。

据中国外交部官网发布的消息，王毅星期二（6月4日）在北京同土耳其外长费丹共同会见记者时表示，“六点共识”是当今世界最大公约数，参与共同呼吁的人越多，局势降温的希望就越大，冲突升级的危险就越小。

王毅透露，已有45国对“六点共识”作出积极回应，其中26国已确认加入或正在认真研究加入方式。他表示，俄罗斯、乌克兰两个主要当事方也对共识的大部分内容予以肯定，“支持‘六点共识’的国家越多，召开真正和会的日子就越近”。

王毅星期二也表示，中国重视瑞士为筹备全球和平峰会所做工作，但当今世界各种会议很多，能否参加，怎么参加，中方将根据自身立场自主决定，继续暗示北京将缺席。

瑞士将于6月15日举办为期两天的乌克兰和平峰会，俄罗斯不在受邀之列。泽连斯基5月26日在哈尔科夫呼吁中美领导人出席后，中国外交部发言人毛宁5月31日表示，中国难以出席会议，已向有关方面通报了考虑和关切。

泽连斯基6月2日在新加坡暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士举行的和平峰会。毛宁隔天回应称，完全不存在中方向其他国家施压的情况，并重申中方的立场公平公正，不针对任何一方。

对于泽连斯基指控中国向俄罗斯提供武器，毛宁表示中国不向交战方提供武器，并称注意到有数据显示，俄罗斯进口的武器零部件和两用物品超过60％来自美国等西方国家。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时指出，部分美欧国家目前同意乌克兰使用它们供应的武器攻击俄罗斯本土，是新的危险信号，引发北京高度担忧大国代理人战争升级。目前各方在和谈条件、被占领领土归属、战争责任、乌克兰重建等多项重大问题上尚无共识，因此不具备召开和谈的条件。

朱锋认为，中国与巴西提出六点共识，旨在整合全球南方的立场，并提升发展中国家在区域和全球稳定上的角色。尽管这些措施短期内无法立竿见影，但也能反击制衡美国和其部分盟友在乌克兰问题上对中国的抹黑。