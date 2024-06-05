拜登再提不排除武力保护台湾可能性 但称这和派出部队作战有差别

美国总统拜登近日表示，美国不寻求台湾独立，如果中国大陆试图片面改变现状，华盛顿不排除动用武力保护台湾。他同时强调，“但这和派遣（deploy）陆海空军力（到台湾）有明显差别（distinction）”

这是拜登2021年就任总统以来，第五度提及不排除动武保护台湾。台湾学者分析指出，拜登在访谈中对一些问题多持保留态度，也未承诺一定动用武力保护台湾，还要视事发当时台海情况而定，仍维持战略模糊策略。

美国《时代》杂志（TIME）星期二（6月4日）刊出专访拜登的内容。拜登被询及过去在多个场合提到将动用武力保护台湾时表示，这将视情况而定。他已向中国国家主席习近平表明，美国的政策是不寻求台湾独立；但若大陆试图单方面改变现状，美国“也不会不防卫台湾”。因此美国会继续提供支持，并与区域盟邦协商。

《时代》追问，是否不排除在大陆侵台的情况下，部署美军到台湾的可能性？拜登说，不会排除动用美国武力，但“这和派陆海空部队（到台湾）有明显区别”。

对于美国是否可能从在菲律宾或日本的基地发动攻击，拜登不愿进一步谈论。

台湾外交部则表示，拜登重申美国对台湾长期的安全承诺，以及高度重视与支持区域和平与稳定现状，对此表达诚挚欢迎与感谢。台湾也将持续提升自我防卫能力，并与美国等理念相近国家深化合作。

国民党主席朱立伦在出席国民党智库所举办的“诺曼底登陆80周年省思国家安全”活动时表示，国民党希望能对台湾安全战略提出建言，一定要使用国防（Defense）与对话（Dialouge）并进的2D战略，即保卫台湾外，更重要须缓和气氛、交流对话。这些都是双方重要责任，不希望台湾变成最危险的地方。

民众党立法院党团总召集人黄国昌称，美国愿意提供协助，台湾当然非常感谢。不过，最重要的是在战争发生前就采取避战措施，不要等到战争发生才想要解决问题，恐怕为时已晚。

亲蓝的《联合报》指拜登上述说法，是美国政府自1979年与台湾断交以来，首度打破模糊，表达如此明确的立场，而且是由总统表态。而在每次的拜登声明后，美国政府官员都会立即强调，拜登并未宣布任何政策改变，美国的政策也没有改变。

政治大学外交系教授黄奎博和驻新西兰前大使介文汲认为，拜登在访谈中对一些敏感问题多持保留态度，并未完全承诺一定动武保护台湾，要视事发当时台海的情况而定，基本上仍维持战略模糊策略。

此外，台媒也报道，由台湾国防产业发展协会主办的“台美国防产业论坛”，将于星期四（6月6日）在台北国际会议中心举行，有洛克希德·马丁、雷神等近30家美国知名军火商派代表来台。但此次会议不对外公开。