中美竞争没有最后一招 杨荣文：避免因猜忌和误解走向共同毁灭

美国认为必须在竞争中击败中国，中国则认为美国的恶意无底线，因此不会心存侥幸，并在为全面战争做准备。这样的现实下，新加坡前外交部长杨荣文呼吁各方正视共同的困境，避免因相互猜忌和误解走向共同毁灭。

杨荣文星期三（6月5日）在北京举行的第三届万寿国际安全研讨会上发表演讲时指出，世界正经历重大转型，新的未来正在诞生，但它的形态并不清晰。

他说，未来将是多极化的，而信息技术、人工智能和生物医药科学的技术的加速变革，将给人类社会造成新的分裂；人们的道德是非感，很难跟上这些变化。

“与此同时，我们得面对国家内部政治和国际关系上的不稳定；会有社会动荡和地区冲突。我们正进入一个伴随着所有相关风险的道德混乱时期。”

杨荣文指出，国家有责任确保居民的安全，针对已知的威胁，人们已经形成防御并达到某种平衡，过程经常涉及到尝试和痛苦的试错；对于未知的威胁，人们自然会更加恐惧，会倾向因谨慎而过度反应。

他说，在西方，一名罗马参议员在布匿战争（Punic Wars）期间曾说过一句拉丁文名言——迦太基必须被摧毁；最近《外交事务》杂志上发表的一篇文章中，出现了这句话的回声，即中国必须被击败。

布匿战争是地中海两大强国罗马和迦太基之间发生的三次战争，据说在第三次布匿战争之前，主战的罗马政治家老加图，在所有演讲中都会以“迦太基必须被毁灭”来结尾。

杨荣文提到的《外交事务》杂志的文章题为《非赢不可》（No Substitute for Victory），发表于今年4月，作者是美国前副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）和美国众议院中国问题特别委员会前主席麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）。两人提出的核心观点是，美国不应该管控与中国的竞争，而是应该战胜中国。

杨荣文指出，前中国驻美大使崔天凯在2021年12月也对着一份预备好的稿子读出，美国对中国的恶意没有底线。杨荣文认为，中国因此不会心存侥幸，而且正在为所有已知的各领域战争做准备。

杨荣文说：“这场比赛中，没有最后一招，每一个行动都会引发一个反应，直到其中一方被击垮或筋疲力尽。此外，我们也必须意识到，新的技术会让我们更容易毁灭彼此，乃至全人类。”

他因此呼吁各方正视共同的困境，不要让相互猜疑和误解，导致共同的毁灭。

杨荣文也希望各方见面沟通、彼此聆听，进行辩论、珍惜共同的人性，并且为一个能建立信任、做出妥协和自我克制的过程达成一致。他也认为，没有人应该寻求绝对安全，并引述已故美国前国务卿基辛格的话说，一方的绝对安全等于另一方的绝对不安全。

万寿国际安全研讨会由中国人民争取和平与裁军协会主办，今年的主题为“泛安全化的世界：怎么看？怎么办？”中共中央对外联络部部长刘建超出席并发表主旨演讲，来自20多个国家和国际组织的60余名国际安全问题专家参会。