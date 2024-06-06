习近平吁中美高校加强交流 促进中美关系友好

（北京综合电）中国国家主席习近平呼吁中美高校加强交流，促进两国关系友好。

据新华社星期四（6月6日）报道，习近平复信美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特，鼓励中美两国高校加强交流合作，为促进中美友好贡献力量。

习近平在信中指出，中美关系事关两国人民福祉和人类前途命运。教育交流合作有助于促进两国人民特别是青年相知相近，是发展中美关系的未来工程。

他希望两国高校通过多种形式加强交流合作，培养既了解中国也熟知美国的青年使者，为促进中美友好搭建更多桥梁。

2006年5月，在时任中共浙江省委书记习近平的推动下，温州大学和美国肯恩大学正式签约，决定合作创办温州肯恩大学。温州肯恩大学2014年正式设立，目前共有本硕博学生约4500人，已培养八届本科毕业生总计3300余人。美国肯恩大学校长雷波列特近日致信习近平，介绍合作办学情况及成果，表示将助力更多美国青少年赴华交流学习，推动中美青年一代加强交流。

习近平在复信中说，在双方共同努力下，温州肯恩大学办学成果显著，已成为中美教育合作的标志性项目。

去年11月，习近平到旧金山访问期间宣布，中国未来五年愿邀请五万名美国青少年赴华交流学习。美国马斯卡廷中学的20多名学生今年1月到北京、河北和上海等地进行了交流访问，成为上述项目首批赴华的美国中学生。