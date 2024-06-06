美国前情报官员：情报分析目的为让中国坐下来谈判

美国前国家情报委员会主席冯稼时（Thomas Fingar）星期四（6月6日）受邀在台北发表专题演讲，期间讲述了情报分析如何协助决策者制定更贴近现实的政策。他以核稳定性课题为例，指中国正不断扩大核武规模，美国为了促成北京坐下谈判，就需仰赖情报分析工作。
冯稼时曾在2005到2008年期间，担任美国国家情报分析副总监兼国家情报委员会主席。他在解除美国高层官员卸任限制后，受台湾国际智库亚太坚韧研究基金会、政治大学社会科学院及台湾教育部玉山学者计划邀请访台，并于星期四在政大举行专题演讲。
冯稼时以自身经验，讲述了国家情报分析在政府决策中扮演的角色。
他强调，判断情报分析价值的最关键指标，在于是否及时、是否在决策者需要的当下提供帮助。
面对日渐壁垒分明的国际政治格局，冯稼时则认为，情报分析对解决全球共同面对的挑战至关重要，且情报界更需要与国内外各利益攸关方合作。 “我们面临的挑战之所以棘手，正是因为这些问题无法由任何政府独自解决；要达成合作，我们需要知道彼此的意图和需求”。
冯稼时以核稳定性课题为例，指美国与俄罗斯在过去70年来，通过信息共享和控制机制，成功避免了核毁灭。但他说，令人忧心的是，中国正不断扩大核武规模，却拒绝参加军备控制谈判。
因此，他认为，当前最重要的就是促使中国坐下谈判，而这就是情报分析的作用。
冯稼时并强调，了解决策者和各个利益攸关方的意图和需求，不仅是情报分析应遵循的不二法则，更是情报界对决策的贡献。
在问答环节，有听众询问冯稼时如何解读当前的中国，若将目光聚焦在权力集中的最高领导人习近平身上，是否会更容易判读中国。
冯稼时说，他对当前北京的话语状态感到相当失望，但“将问题简单化为‘大国竞争的复兴’或‘专制与民主的对立’，也是种懒惰的表现”。
他坦言，习近平确实是自毛泽东以来，中国最权力集中的领导人，但这并无法阐明中国政府的决策过程。他不认为，中国政府的决策驱动仅仅出于一个人的性格。
冯稼时指出，情报机构内部确实有更多的秘密信息。 “但在我看来，针对这种问题，这些信息并不如严谨地思考参数、制约和政策优先顺序等，来得更有帮助。而这些内容则可以从公开声明、观察和与各种行为者的互动中获得”。