嫦娥六号完成月球轨道交会对接

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发布 / 2024年6月6日 9:50 PM
嫦娥六号上升器星期四（6月6日）成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道交会对接，并将月球样品容器安全转移至返回器中。图为在北京航天飞行控制中心大屏幕上拍摄的嫦娥六号月球轨道交会对接与在轨样品转移动画模拟画面。（新华社）
嫦娥六号上升器星期四（6月6日）成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道交会对接，并将月球样品容器安全转移至返回器中。图为在北京航天飞行控制中心大屏幕上拍摄的嫦娥六号月球轨道交会对接与在轨样品转移动画模拟画面。（新华社）

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（北京综合讯）中国探月飞行器嫦娥六号的上升器完成月球轨道交会对接，并成功将月球样品容器转移至返回器中。

据中国国家航天局官网消息，嫦娥六号上升器星期四（6月6日）下午2时许与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于下午3时许将月球样品容器安全转移至返回器中。这是中国继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。

嫦娥六号上升器自星期二（6月4日）从月球背面起飞进入环月飞行轨道后，先后进行四次轨道调整，当上升器于轨道器和返回器组合体前方约50公里，上方约10公里位置时，轨道器和返回器组合体通过近程自主控制逐步靠近上升器，完成轨道交会。

然后，装载着珍贵月球背面样品的容器从上升器被安全转移至返回器中。这是人类首次成功从月背采集样本并返回。

后续，嫦娥六号轨道器和返回器组合体将与上升器分离，环月等待，并择机实施月地转移轨道控制，经历月地转移、轨道器和返回器分离等关键步骤后，按计划返回器将携带月球样品着陆在内蒙古四子王旗航天着陆场。

据路透社报道，美国国家航空航天局（NASA）局长纳尔逊星期三被问及嫦娥六号时向中国表示祝贺，但要求中国在太空活动方面更加开放。

中国外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上回应，中国对同美国开展航天交流合作始终持开放态度，当前中美航天合作面临一些问题和困难，根源在于美国“沃尔夫条款”等国内法，阻碍了两国航天机构正常交流对话。

她说，如果美国真心希望推动中美航天领域交流合作，就应清除这些障碍。

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