嫦娥六号完成月球轨道交会对接

（北京综合讯）中国探月飞行器嫦娥六号的上升器完成月球轨道交会对接，并成功将月球样品容器转移至返回器中。

据中国国家航天局官网消息，嫦娥六号上升器星期四（6月6日）下午2时许与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于下午3时许将月球样品容器安全转移至返回器中。这是中国继嫦娥五号之后，第二次实现月球轨道交会对接。

嫦娥六号上升器自星期二（6月4日）从月球背面起飞进入环月飞行轨道后，先后进行四次轨道调整，当上升器于轨道器和返回器组合体前方约50公里，上方约10公里位置时，轨道器和返回器组合体通过近程自主控制逐步靠近上升器，完成轨道交会。

然后，装载着珍贵月球背面样品的容器从上升器被安全转移至返回器中。这是人类首次成功从月背采集样本并返回。

后续，嫦娥六号轨道器和返回器组合体将与上升器分离，环月等待，并择机实施月地转移轨道控制，经历月地转移、轨道器和返回器分离等关键步骤后，按计划返回器将携带月球样品着陆在内蒙古四子王旗航天着陆场。

据路透社报道，美国国家航空航天局（NASA）局长纳尔逊星期三被问及嫦娥六号时向中国表示祝贺，但要求中国在太空活动方面更加开放。

中国外交部发言人毛宁星期四在例行记者会上回应，中国对同美国开展航天交流合作始终持开放态度，当前中美航天合作面临一些问题和困难，根源在于美国“沃尔夫条款”等国内法，阻碍了两国航天机构正常交流对话。

她说，如果美国真心希望推动中美航天领域交流合作，就应清除这些障碍。