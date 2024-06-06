台防长：台湾没有第一击 只会行使自卫权

台湾新任国防部长顾立雄强调，台湾没有发第一击的问题，若中国大陆解放军侵入台湾12海里（22.22公里）内对台海空域构成威胁时，台湾会行使自卫权。

顾立雄星期四（6月6日）首度赴立法院外交及国防委员会进行业务报告并备询。他在答复在野国民党立委马文君和王鸿薇质询时，作出上述表示。

美国总统拜登日前接受《时代》杂志（TIME）专访，第五度提及不排除出动武力保护台湾的可能性，但也称出动武力和“派遣海陆空军力（到台湾）仍有明显差别”。

顾立雄在答复国民党立委赖士葆质询时指出，拜登迄今仍维持战略模糊，未清晰说明是否出兵保护台湾，但也让北京了解不排除出兵的可能性。

他认为，从拜登过去的谈话脉络来看，是在彰显台湾重要性，也就是台海和平稳定是全球安全与繁荣不可或缺的要素，“我们首要还是强化自我防卫能力，加入美国印太战略所谓形成有效吓阻的一环”。

王鸿薇表示，国防部前部长邱国正曾因担忧两岸形势严峻而睡不着觉，她询问从国安会秘书长转任国防部长的顾立雄的睡眠品质？

顾立雄称，他戒慎以对，睡眠品质和过去差不多。

中国大陆在5月23日对台发动为期两天的“联合利剑-2024A”军演，传出台湾国防部召开军事会议时，顾立雄只听了“五分钟简报”未裁示就闪人，外界质疑其能否掌握状况。

顾立雄并未否认此事。他说，事前就有些征候，国防部有作预判。 5月23日上午7点半，就开始做战敌情会报，中国大陆7点40几分就已经发布要实行利剑演习，他在会中做一些指示，开设应变中心，听取相关的敌情状况之后，接下来处置措施交由参谋总长负责主持，他就去出席行政院院会。

顾立雄表示，就算在急迫危险下，立即反应处置也是授权给JAOC（空军作战指挥部）指挥官下令任务机、机舰及部队行使自卫权。这个都已经在突发状况处置规定里，非常清楚。

马文君追问顾立雄对“第一击”的定义，顾立雄立刻说明，“我们没有第一击，我们只有自卫权的行使”。

他指出，自卫权的行使是，大陆解放军攻击台湾航机舰设施，或是攻击台湾本岛、外离岛，以及未经许可任何飞航实体进入台湾12海里领空跟领海， “会视威胁程度，我们合比例地做自卫反击”。

过去两年为因应台海局势，邱国正下令军方各单位正、副主官，不得同时休假或离营。顾立雄星期三（6月5日）宣布，即日起将各级正、副主官留值的规定恢复常态。

同时，过去军人出境仅限跟团，无法自助旅行，目的是防范泄密。国防部星期三颁布“出国规定修正案”，正式开放自助旅行，但须检附行程规划表。

顾立雄说，他觉得应专注战训本务，其他可采“减法方式处理，要取消一些过于形式主义的规定。例如将取消不符合实战化要求的刺枪术、取消踢正步等。

此外，美国国防合作安全局（DSCA）于美东时间5日公布，将对台湾出售总价值达3亿美元的F-16战机零件。

台湾国防部表示，美国持续协助台湾维持足够自我防卫能力，国防部对美国军售决定表示诚挚感谢。