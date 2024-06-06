香港拟推10项控烟措施 包括禁止排队时吸烟

香港政府星期四（6月6日）宣布计划推出10项控烟措施，包括全面禁止电子烟、加热烟，以及禁止公众排队时吸烟，希望在明年将吸烟率降至7.8%，长远实现“无烟香港”。

其他控烟措施包括：禁止向未成年人提供烟草产品；将吸烟禁区扩大至幼儿中心、学校、安老院、公营医疗设施的出入口指定范围等；将违例吸烟的定额罚款增至3000港元（517新元）。

港府也计划引入完税烟标签制度，建设系统识别未完税及已完税香烟产品；若烟草产品价格低于已完税产品，零售方有责任证明产品已完税。

当局同时建议，提高售卖未完税香烟的惩罚至罚款200万港元及监禁七年，并列入《有组织及严重罪行条例》。港府也将禁止销售薄荷烟或水果烟等加味烟、实施全烟害警示包装、检视烟草税，以及加强戒烟服务及宣导教育。

香港医务卫生局局长卢宠茂在记者会上说，将争取今年底向立法会提交相关修例建议，期望本立法年度可以通过。当局会在2026年中期检讨措施成效，长远则会探讨更深远措施，目标是打造“无烟香港”。

卢宠茂指出，香港每两名长期吸烟者当中，就有一人提早死亡。港府去年第三季就控烟策略咨询公众，结果显示逾九成受访者支持进一步降低吸烟率。

他说，香港吸烟率已从1980年代的23.3%降至2023年的9.1%，即有近58万人每人吸传统烟，平均一天12支。但当局不能因此就感到满意，还得多管齐下控烟，目标是把2025年的吸烟率降到7.8%。

被问及禁烟政策会否限制市民自由时，卢宠茂强调，中文字的“烟”有如吸烟者被困在里面，因为尼古丁会让人上瘾，上瘾让吸烟者失去选择自由，因此在过去烟草史中，吸烟者选择不吸烟的自由也是受限的。他相信在禁烟政策下，吸烟者已有选择的自由。

对于港府加大力度控烟，香港社会反应不一。不少市民支持新措施，认为日常生活不时会受二手烟祸害，禁止排队时吸烟行为，有助保障非吸烟者的健康。但也有吸烟者认为，禁止电子烟及加味烟等产品，会剥削吸烟者的自由，形容政府“赶尽杀绝”。

香港报贩协会主席林长富说，对港府增加禁烟区、排队时禁止吸烟等措施没有意见，但认为禁卖薄荷烟以及再检讨烟税，将导致私烟活动更加猖獗。

林长富也担心，香港报贩年龄偏大，若实施全烟害警示包装卖烟时或会弄乱不同品牌，影响他们做生意。

香港亲子教育顾问梁永乐接受《联合早报》访问时表示，欢迎港府计划在短期内推出10项控烟措施，相信这有助进一步降低香港的吸烟率。

梁永乐指出，据他观察，不少青少年受明星偶像或同辈影响而抽烟，港府日后应该加强在学校宣导，提醒学生吸烟的危害。他认为当局可以考虑效仿外国的做法，规定在某年份或之后出生的人终身不能买烟，让香港培育无烟世代。