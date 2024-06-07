中国5月出口同比增长7.6% 高于预期

（北京综合讯）得益于全球需求回暖，中国5月出口增速继续加快，高于市场预期。中国对各发达国家和新兴经济体的出口走势，均出现好转。

综合新华社和财新网报道，中国海关总署星期五（6月7日）发布数据显示，以美元计，5月份出口同比增长7.6%，增幅高于4月份的1.5%。5月进口同比增长1.8%，较上月放缓6.6个百分点，低于预期。

船舶、电动汽车、家用电器对出口拉动明显，同比分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

券商申万宏源发布研报指出，发达国家进口回升直接带动中国出口，也拉动新兴国家生产，后者从中国加快进口中间品，均对中国的出口形成支撑。

分国别来看，5月中国对美国、欧盟和日本出口增速均明显回升，三者也是今年以来进口增速主要回升的经济体。

具体来看，中国对美国出口增速由负转正，从下降2.8%转为上升3.6%；对欧盟、日本出口降幅分别收窄9.35、2.59个百分点至0.98%、1.57%。

中国对主要新兴经济体的增速也有好转，对亚细安、拉丁美洲的出口增速重回两位数。

中国5月对俄出口恢复增长

此外，中国5月对俄罗斯出口恢复增长，摆脱此前两个月的跌势，以人民币计同比增长0.92%。

此前3月中国对俄罗斯出口下降13%，是2022年俄乌战争爆发以来中国对俄出口首次出现下降。4月中国对俄出口减少了11%，降幅有所收窄。

若以美元计，中国5月对俄罗斯的出口总额仍下跌2%，但降幅较4月的下降14%收窄。

中国从俄罗斯的进口数据也出现波动。中国5月对俄罗斯的进口总额下滑2.2%，为去年7月以来的首次下降。

整体而言，中俄贸易没有维持去年高歌猛进的态势。今年前五个月，美元计中俄贸易额同比上涨2.9%。去年，中国对俄出口全年增长46.9%，两国贸易额增长26.3%。

路透社此前报道，美国总统拜登去年12月签署行政命令，威胁将对协助俄罗斯规避西方制裁的金融机构实施制裁。因担忧受到美国制裁，中国主要的大型银行3月已开始限制涉及俄罗斯交易的款项。收款不便，使得中国一些中小型出口商减少了对俄贸易，或通过加密货币付款等地下方式进行和俄罗斯的交易。