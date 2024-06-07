中国公安部长和美国国土安全部长视频通话 同意就禁毒问题继续沟通

（北京综合讯）中国国务委员、公安部部长王小洪在和美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）通话时说，中美双方应持续在禁毒、非法移民遣返、打击跨国犯罪上深化合作。

据新华社报道，王小洪星期四（6月6日）同马约卡斯视频通话，双方同意就禁毒和执法合作问题继续保持沟通。

王小洪表示，双方应落实好两国元首重要共识，坚持相互尊重、管控分歧、互利合作，继续在禁毒、非法移民遣返、打击跨国犯罪等方面深化合作，推动执法合作取得更多务实成果。

王小洪说，美方应高度重视中方关切，以实际行动体现应有诚意，为双方合作注入正能量。

截至星期五晚间，美国国土安全部尚未发布双方视频通话消息。

中美自去年11月宣布恢复双边禁毒合作以来，已经加强了禁毒合作对话。此前美国指责中国放任芬太尼、芬太尼原料、压片机等输美，造成了美国滥用芬太尼的危机。

今年1月两国重启关于限制芬太尼原料生产的谈判，王小洪1月底宣布“中美禁毒合作工作组”正式启动。此次通话也是今年王小洪和马约卡斯第二次接触。

双方2月18日在奥地利维也纳会晤，除了谈到两国禁毒和执法合作议题，王小洪也要求美方停止无端滋扰盘查中国留学生等。

马约卡斯4月在美国全国广播公司（NBC）的采访中透露，他和王小洪2月也讨论过从墨西哥进入美国的中国非法移民问题，称美国正在与中国进行高级别讨论，以遣返非法移民。

据美国媒体报道，去年美国边境官员在南部边境逮捕超过3万7000名中国公民，比前一年增加了十倍。