台湾海基会新任董事长郑文灿：盼两岸交流取代围堵

曾在蔡英文政府时期担任行政院副院长的郑文灿，星期五（6月7日）正式出任台湾海峡交流基金会（简称海基会）董事长。他特别援引《宪法》与《两岸人民关系条例》作为海基会处理两岸事务的法源依据，并向北京喊话，希望能以“交流取代围堵、对话取代对抗”。

台湾总统赖清德4月底公布新任内阁人事时，宣布将由郑文灿接任海基会董事长。海基会星期五举办董监事联席会议，正式通过了他的人事案。

郑文灿在就任致词一开始就强调，“海基会是依照（中华民国）宪法及两岸人民关系条例成立，目的是促进两岸交流、对话、协商”。

他接着又说，从蔡英文到赖清德，民进党政府对两岸关系发展，“都是秉持着立场坚定、态度稳健、善意交流，希望能够促进两岸往更和平、 更善意、更对话的方向” 。

郑文灿并重申赖清德就职演说提到，“会依照中华民国宪政体制，不卑不亢、维持现状，也会在‘四个坚持’底下，用交流取代围堵、对话取代对抗，也希望能够自信交流”。

他强调，台湾是一个非常注重自由民主价值、法治人权与多元文化的社会，有着非常有活力与创新的经济，对自己拥有这个民主价值有自信，“所以对两岸的稳健开放、逐阶段开放，我们是准备好了”。

郑文灿又说，有交流才会有理解，也才会有谅解。 “我们希望能够增加理解，促进谅解，毕竟两岸关系是我们国家生存发展重中之重，透过交流可以让这个和平有更好的基础，减少意外也降低风险，让和平成为共同的语言，这才是我们最高的目标。”

郑文灿在民进党内属于新潮流系统，陈水扁政府任内就曾担任海基会副秘书长，后来也担任过民进党中国事务委员会发言人，更从2018年出任中华港澳之友协会会长至今，是民进党内的“知中派”。

海峡交流基金会6月7日下午举行董监事会，通过新任董事长郑文灿（右）、副董事长兼秘书长罗文嘉（左）人事案。图为两人进入会议前在场外合影。（缪宗翰摄）

另一方面，海基会董监事联席会当天，也同步通过新任副董事长兼秘书长罗文嘉的人事案。

在此之前，有台媒报道，曾任民进党秘书长的罗文嘉，是赖清德安排在海基会的“监军”。

郑文灿星期五则在致词中，细数与罗文嘉从大学时代便认识的过程，并指两人在党政公职期间，在不同岗位也多有交集。他也相信，能与罗文嘉一同依照政府政策，将海基会的角色扮演好。

海基会成立于1990年11月，是受台湾政府的大陆委员会委托、授权，与中国大陆针对涉及公权力行使的事宜进行联系协商，对口单位是中国大陆的海峡两岸关系协会。

双方自1991年开始，展开接触与协商，并于1993年4月在新加坡举行“汪辜会谈”，签署四项协议。之后两岸政府通过此管道，进行多次谈判，确立制度化协商机制。

但自2016年民进党执政以来，海基会与海协会的协商机制中断，仅剩两岸文书验证、急难救助等事务性互动。