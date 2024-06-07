新政带动沪穗深楼市回暖 中国高层会议预示将推出更多救市政策

上海、广州和深圳三个中国一线城市推行房地产新政一周后，楼市买气明显回弹。中国高层会议预示，将继续推出政策去库存、稳楼市。分析预计，目前尚未跟进房贷新政的北京，可能将推出集购房和土地政策于一体的综合措施。

中国总理李强星期五（6月7日）主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。

会议要求，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作“既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进”。

此前一周，上海、广州和深圳相继出台下调房贷首付比率、降低房贷利率下限等支持性政策；上海和广州同时大幅放宽限购政策。

《联合早报》记者本周走访上海房地产中介门店时发现，多家门店仅有一名中介留守，其余员工都外出带客户看房。一名中介告诉记者，新政出台后客户看房需求旺盛，以有刚需的年轻家庭为主。

中指研究院星期四（6月6日）发布的数据显示，5月28日至6月5日期间，上海新房日均成交322套，较4月日均水平增长4.5%。同期二手房日均成交847套，较4月日均增长约43%；其中5月30日至6月1日连续三天日均成交都高于900套，处于今年来最高位。

5月6日放宽限购政策的深圳，上月二手房成交量同比大增48％。深圳贝壳研究院数据显示，新政出台首五天，深圳二手房日均签约量环比5月1日至28日增长近70％，新房成交量更大涨107％。

一线城市中住房库存压力最高的广州，本轮政策放宽力度也最大。合富研究院监测数据显示，5月27日至6月2日，广州新楼盘成交环比上涨37%左右。《中国房地产报》引述广州房地产行业协会专家委员邓浩志预测，广州新房成交量本月起有望重回每月6000套以上的水平。

广州房地产中介协会统计则显示，受新政刺激，上周广州二手住宅网签宗数上涨至2320宗，环比上涨10%。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉受访时分析，上海和深圳二手房市场回升较为明显，因为这两个城市有更多年轻的新市民，对小户型的二手房需求更高。但这些刚需群体对价格更敏感，预计楼市短期内仍是“以价换量”。至于政策作用能持续多久，还要看后续市场情绪能不能调动起来。

目前一线城市中仅剩北京尚未落地房贷新政，房贷首付比率和利率均为全国最高，限购政策也为全国最严。北京曾在4月30日放宽限购，允许已有两套住房的居民家庭，在非核心区的五环外再购买一套住房。

北京市住建委网站最新统计数据显示，5月份北京市二手房网签量为1万3383套，环比上涨0.2%，同比上涨3.1%，成交热度略有提升。

李宇嘉认为，北京当局在放松限购后会先观察一段时间，根据市场波动情况再做进一步调整；预计北京下一波宽松政策力度将和上海持平，或略小于上海。

房地产咨询机构易居研究院研究总监严跃进受访时分析，北京目前按兵不动，可能和前一轮限购放松后，市场去库存压力减轻有关。但从当前各地落实新政的步伐来看，北京后续也会跟进，“可能除了购房政策，土地政策也会有相应调整，会是一个综合性的政策配套”。