【视频】郭德纲：我只负责中国人的快乐

中国著名相声演员郭德纲认为，犹如西方芭蕾舞和意大利歌剧在中国上演，中国观众去捧场也未必看懂，让非中国人听懂中国相声笑话，不是相声演员能独担的责任。对他而言，出国表演意义在于让海外中国人能快乐地听相声，缓解生活压力。

5000人挤爆现场看表演，9000人抢不到票望门兴叹。

是什么把这1万4000人的眼神牵到一块儿？

中国著名相声演员郭德纲和他创办的德云社在新加坡演出。

郭德纲魅力不可挡，更惊人的是中国社媒平台串联海外中国人的威力。演出不通过在地主流媒体宣传，只发上抖音、小红书和微信等中国人常用的社媒。主办方说，门票开卖不到一小时就售罄。

5月27日在星宇表演艺术中心演出当天，好些“钢丝”（郭德纲的粉丝群）在演出开锣前一小时就排队入场。放眼望去尽是华人面孔，大部分操中国口音，小部分是新马腔。

相声是语言的艺术，要听懂笑话，就得听懂华语。郭德纲在出场之前于后台接受《联合早报》近20分钟专访，开门见山地说，“相声这门艺术，是适应所有听得懂华语的人”，“国外演出也都是海外华人在看”。

郭德纲个儿不高，但气场十足，脑筋转得快，金句连连。七岁开始学艺，经40多年演艺生涯的锤炼，他把人性看得通透，也擅于把复杂概念简单概括。从相声受众是“所有听懂华语的人”，他跳跃式地把表演职责概括为：“我只负责中国人的快乐。”

郭德纲说，到澳大利亚、美国和加拿大等地演出，台下都有洋面孔，他们都是能说，或想学想听地道中国话的老外。但郭德纲认为，犹如西方芭蕾舞和意大利歌剧在中国上演，中国观众去捧场也未必看懂，让非中国人听懂中国相声笑话，不是相声演员能独担的责任。

郭德纲（左）和老搭档于谦5月27日在新加坡星宇表演艺术中心演出，一登场，全场尖叫声四起。（陈渊庄摄）

他说：“你说我弄一出京剧，我要出国，我的目的是让全世界的外国人都看我的京剧跟我学，那个就不现实了，相声更是如此。”

让海外中国人快乐地听相声

在新加坡一口气聚集数以千计中国人，这个声势难免引起关注。但对郭德纲而言，出国表演的意义在于，让海外中国人能快乐地听相声。“让自己的人在国外感觉到我家里来人了，我家的亲戚朋友来了，上家门口来了，我们能听相声、能快乐，还有比这个意义大的吗？”

郭德纲说，很多海外中国人反馈，在国外听相声能缓解生活压力，而且海外演出场次有限，今天看不到得等明年，所以他站在台上特别能感受到观众由衷的开心、感动与亲近感，这让德云社艺人“觉得很了不起”，也深感“中国人出国之后越发爱国”。

“郭老师，我爱你！”

海外中国观众享受着相声表演的同时，也不吝于表达对郭德纲的仰慕。郭德纲和老搭档于谦一登场，全场随即尖叫声四起，宛如一场流行歌坛巨星的全球巡回演唱会。近四小时表演结束后，大批热情“钢丝”拿着扇子、书籍等各种物品涌到台前，争相索取郭德纲签名。

近四小时表演结束后，大批热情“钢丝”拿着扇子、书籍等各种物品涌到台前，争相索取郭德纲签名。（陈渊庄摄）

德云社海外巡演始于2011年，除冠病疫情肆虐那几年，海外巡演几乎年年有。

今年为期一个多月的海外巡演，按顺序去了七国八城：伦敦、格拉斯哥、巴黎、马德里、杜塞尔多夫、米兰、迪拜和新加坡。郭德纲的经纪人王海告诉本报，挑选城市主要考虑当地华人受众的比例，这也是近几年对海外市场做调研的结果。

相声作为中国传统艺术，要成功走出国门主要面对哪些挑战？

郭德纲说，前提是艺人要够专业，在中国国内一定要成功。他以食品打比方说：“在自己家乡，你门口邻居都不爱吃你的东西，你还要出国？简单吧，就是个专业性，一定是做到好，而且要做到特别好，你才能走出国门。”

郭德纲也认为，相声在传递快乐的同时，也彰显中国文化自信。“你都不能让人快乐，你还有什么自信？就如同做食品，你都不能让人吃饱，你还说什么美食的意义？”

不过，郭德纲自称“只负责中国人的快乐”，也是过谦，现场看演出的新加坡观众也蛮快乐。接近四个小时的演出是有点长，却说明德云社演出不欺场。郭德纲本人非常扎实的相声功底颇让人震撼，他深度演绎了“艺术护身”四个字，这种深层文化魅力不一定要局限于一国一地，而是放诸四海的。

当艺人最重要“懂得好歹”

在谈及中国大环境因素是否限制艺文创作时，他四两拨千斤地说，艺术就像船在海中前进，随着浪头起伏而调整。

“你坐在船上这会儿风平浪静，船就平一些，过两天天气不好了，船可能就稍微起了一点，艺术也是如此，这个东西是正常体现。”

至于哪些红线不可触碰，他说，当艺人最重要“懂得好歹”，观众不爱看的不演，让观众不舒服的不说。“你后台八个演员有一个特别胖，你过去说你这个胖子像猪一样，那是不是就不合适？就这么简单，学会尊重人就好。”

郭德纲曾强调相声要雅俗共赏，新加坡站的表演确实雅俗内容皆有。既有俗的“沉浸式拉屎”、跟上科技潮流的“你没见过wifi能说这世上没有wifi吗？” 也有较雅的曲目《大西厢》等，各种表演都尽显郭德纲说学逗唱的基本功之扎实。

相声演员，电影、电视剧演员、脱口秀主持人等，全都是郭德纲的身份标识。德云社在他带领下，商业版图也越做越大，拥有六大演出场地，400名演员，在北京、南京、西安等多地设有剧场，甚至在澳大利亚开分社。

中国媒体报道，德云社2022年市值约为20亿元人民币（约3.73亿新元）。郭德纲也因此被称为，最会说相声的生意人，也是最会做生意的相声演员。他又如何定位自己，生意人或艺术家？

台上艺术家 台下企业家

“入佛门六根不净，进商界狼性不足，就是我。” 郭德纲强调：“好演员，台上要是个艺术家，台下要是个企业家，两者缺一不可。”

“什么叫艺术？艺跟术，是两回事儿。艺是演员的能力，术是把你的能力卖出去，才能成为艺术。有艺无术不行，有术无艺也不可。所以艺术家跟企业家是一回事儿。过去京剧那些大师，为什么他要成为老板？梅兰芳，梅老板；马连良，马老板。为什么称为老板？因为他身边有几百人跟着你吃饭，他是一个公司，指着你吃饭，你是大家的老板，它不是生意吗？理解吧？”

郭德纲说，有艺无术不行，有术无艺也不可，艺术家跟企业家是一回事儿。（陈渊庄摄）

面对科技浪潮的冲刷，郭老板不担心相声演员的饭碗会被人工智能或直播给砸破。他自信地说：“我们这个是手艺。我们永远也不会江郎才尽……会被这些东西取代，只能说，你从开始你就不会。”

51岁的郭德纲坦承，多年前心态就处于半退休状态，至于谁是接班人，他没有点名同为德云社艺人的儿子郭麒麟，仅称“德云社人人都是接班人”。

但他也强调，相声业没有“纯退休”，只要人不糊涂，只要能把话说清楚，即便八九十岁，他还可以上台演出。

“我也不像篮球明星、足球健将，到一定年龄跑不动了。说相声能怎么样？走得慢一点，慢慢把我扶上去。”

记者在台下看完整场演出，最纳闷的是：后台那位郭德纲，为何长得没有想象中高，台上这位郭德纲和众演员站在一块儿，为何又不显矮？真是如网民说的，内增高鞋垫发挥神奇功效？

答案其实不重要。以郭德纲现在的江湖地位，身高多少不重要。他本来就不靠身材吃饭，靠的是嘴和头脑。正如他自己说的：“好的艺人其实就是个聪明人，聪明人才能干这个，就这么简单。”