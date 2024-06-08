美议员呼吁审查源自中国的新闻聚合软件Newsbreak

（华盛顿综合讯）三名美国国会议员呼吁对源自中国、在美国风靡的新闻聚合软件NewsBreak进行更多审查。

NewsBreak在美国有超过5000万月度活跃用户。路透社此前报道称，该软件使用人工智能（AI）生产不实新闻。路透社通过法律文件和公司备忘录等，识别出至少40个NewsBreak使用AI影响所服务社区的实例。

美国参议院情报委员会主席、民主党参议员沃纳（Mark Warner）说：“比经营未经审查、AI生成新闻的公司更可怕的，是与敌对外国政府有深厚联系的公司。”

沃纳认为，这是有关国家技术威胁的又一个例子，美国需要整体应对，不能靠打地鼠的方式来对付个别公司。

美国众议院中美战略竞争特设委员会高级成员克里希纳穆尔（Raja Krishnamoorthi）认为，路透社的报道暴露出NewsBreak的严重问题，以及它和中国官方媒体的历史渊源。

他指的是，Newsbreak是一点资讯的子公司，而有中国官方背景的凤凰新媒体是一点资讯的重要投资者。不过，据中国媒体报道，2019年凤凰网已出让了一点资讯的大部分股份，仅保留5%。

美国共和党众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）称，NewsBreak的投资者包括IDG Capital，说明这款软件值得加强审查。IDG Capital今年2月被美国国防部以涉嫌与北京军方合作为由，列入黑名单。

NewsBreak发言人回应路透社说，他们一直都是一家美国公司，任何相反的说法都是不正确的。