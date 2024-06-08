特斯拉在中国上线百度地图 5月销量增77%

（北京综合讯）美国电动车企特斯拉上线最新的百度地图车道级导航软件，意味着特斯拉的全自动辅助驾驶系统在中国的启用迈出一大步。

百度星期五（6月7日）发布百度地图V20真车道级导航，特斯拉中国官方微博同日下午宣布，通过OTA（空中下载技术）上线城市车道级导航功能，在城市道路上使用，可支持街景建筑3D渲染和路况大萤幕视觉化。

据《上海证券报》报道，特斯拉所有搭AMD芯片的车型已上线百度地图V20版。百度地图称，V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。

特斯拉上线百度地图导航，意味着两家公司的合作顺利推进。特斯拉首席执行官马斯克4月闪电访华，传出与百度合作的消息。特斯拉不仅将使用百度车道级地图导航，并获准利用百度的测绘许可证，在中国公路上收集数据。

这项合作被认为能缓解中国监管层对数据安全的担忧，为特斯拉的全自动辅助驾驶系统在华落地扫清关键障碍。

路透社5月底引述知情人士报道，特斯拉中国正准备向有关部门备案其全自动辅助驾驶系统软件，以便在今年推出这一功能。

多项利好消息下，特斯拉在华的销量逆势上涨，5月份超过5万5000辆，环比增长77%，同比增长30%。此外，5月特斯拉中国新能源乘用车批发销量（包含出口）达7万2573辆。