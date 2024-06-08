特斯拉在中国上线百度地图 5月销量增77%

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更新 / 2024年6月8日 9:41 PM
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发布 / 2024年6月8日 8:14 PM
美国电动车巨头特斯拉目前已在中国上线百度地图最新版本的车道级导航系统。（路透社档案照片）
美国电动车巨头特斯拉目前已在中国上线百度地图最新版本的车道级导航系统。（路透社档案照片）

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（北京综合讯）美国电动车企特斯拉上线最新的百度地图车道级导航软件，意味着特斯拉的全自动辅助驾驶系统在中国的启用迈出一大步。

百度星期五（6月7日）发布百度地图V20真车道级导航，特斯拉中国官方微博同日下午宣布，通过OTA（空中下载技术）上线城市车道级导航功能，在城市道路上使用，可支持街景建筑3D渲染和路况大萤幕视觉化。

据《上海证券报》报道，特斯拉所有搭AMD芯片的车型已上线百度地图V20版。百度地图称，V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。

特斯拉上线百度地图导航，意味着两家公司的合作顺利推进。特斯拉首席执行官马斯克4月闪电访华，传出与百度合作的消息。特斯拉不仅将使用百度车道级地图导航，并获准利用百度的测绘许可证，在中国公路上收集数据。

这项合作被认为能缓解中国监管层对数据安全的担忧，为特斯拉的全自动辅助驾驶系统在华落地扫清关键障碍。

路透社5月底引述知情人士报道，特斯拉中国正准备向有关部门备案其全自动辅助驾驶系统软件，以便在今年推出这一功能。

多项利好消息下，特斯拉在华的销量逆势上涨，5月份超过5万5000辆，环比增长77%，同比增长30%。此外，5月特斯拉中国新能源乘用车批发销量（包含出口）达7万2573辆。

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