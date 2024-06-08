刚对中国新能源汽车加税 美议员又要求制裁两锂电池巨头

拜登政府对中国新能源汽车加征关税不到一个月，美国共和党议员以新疆强迫劳动为由，提出制裁中国两大新能源汽车锂电池制造商，要求将它们列入实体清单。

受访学者认为，美国总统选举将至，中国再次成为美国政客攻击的靶子；打压中国新能源产业是美国对华整体战略的一部分，两党都在争相强调对华强硬立场，以赢得选民支持。

根据美国与中国共产党战略竞争特设委员会网站消息，委员会主席穆勒纳尔等五名共和党人星期三（6月5日）联名致函国土安全部，要求将中国电池制造商国轩高科和宁德时代列入实体清单，禁止它们的产品进入美国。

信中指，两家公司的材料供应商和制造过程与新疆的强迫劳动有关，违反了《防止强迫维吾尔人劳动法》。

这项由美国总统拜登签署的法令，要求美国企业在进口新疆商品时，提供有关这些产品与强迫劳动没有关联的证据。目前被列入黑名单的中国机构有65家。北京则否认关于新疆存在强迫劳动的指控。

宁德时代是全球最大电动汽车电池生产商，市场份额占超过三分之一。上述消息传出后，公司股价在星期五开盘后大跳水，跌幅一度超过8%。

面对指控，宁德时代星期五（6月7日）晚发声明称，相关指控毫无根据，并且是完全虚假的；美国议员信中引用的供应商信息“不准确且具有误导性”。

声明说：“宁德时代与信中所报的一些供应商，业务关系早已终止。与其他供应商的业务关系是与不同的子公司建立的，与强迫劳动或任何违反美国适用法律和法规的行为毫无关系。”

国轩高科在回复《联合早报》询问时则称，国轩高科对合作伙伴的选择是基于严格的审核机制和评估标准，任何有关强制劳动的指控是“毫无根据且绝对错误的”。

美国5月中旬宣布，将对从中国进口的180亿美元（约243亿新元）商品加征关税，其中电动汽车的关税增幅最大，从25%提高到100%。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬受访时指出，与历届美国选举年一样，一旦选情白热化，民主党和共和党就会争相在中国问题上采取强硬立场，以争取更多选民支持。

他说，限制中国高科技崛起，是美国民主党和共和党能够达成共识的少数领域；过去几个月美国对中国工业产能过剩不断炒作，新能源汽车领域自然会成为靶子，两党都会把矛头对准该领域，以展示能够保护美国的利益。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑受访时指出，共和党议员提出以强迫劳动的名义制裁中国电池制造商是醉翁之意不在酒。

他说：“人权课题一直以来是民主党关心的课题，共和党纯粹是找借口借题发挥，对中国先进产业进行打压。”

拜登政府宣布对中国电动汽车加征100%关税后，共和党总统候选人、前总统特朗普表示，如果他能够当选，将对在墨西哥制造的中国电动汽车征收200%的关税。

傅方剑形容，两党在这个课题上像是在“互相飙车”，但中国电动汽车在美国市场的占有率极低，这些措施对中国的打击非常有限，“只不过是选举的宣传机器而已”。