单身观念驱动中国宠物经济升温

深圳本地人易可（25岁，医护人员）每天下班后，会带着两只爱犬到“一个公园”散步。“一个公园”是深圳一座由旧厂房改造的宠物友好型商业生态综合体，是许多宠主聚集的公共场所。

对易可来说，四岁大的雪纳瑞混血狗和四个月大的德国牧羊犬混血狗，犹如她和伴侣的孩子，在爱犬面前会以“爸爸”“妈妈”自称。

易可每天都会抽空陪伴狗狗，周末还会带它们到处参加各种与宠物有关的活动。她说：“和其他家长对待孩子一样，我们很注重狗狗的身心健康，都尽可能给它们提供最好的，无论是在物质上还是精神上。”

派读宠物行业大数据平台发布的最新《中国宠物行业白皮书》（简称白皮书）显示，像易可这样的90后、80后宠主是中国的养宠主力军，占比高达77.7%。

有分析指出，青年是市场最具活力的消费群体之一，他们因为受过良好教育，更容易受新兴消费模式和产品的吸引，也更有经济基础为宠物提供更优质的生活。

不少年轻人甚至把宠物拟人化，以“养儿式养宠”让“毛孩子”吃得更好，接受更优质的医疗保健、美容护理等服务，就连像笼子、食盆、牵引绳等日常用品也变得更讲究。



该趋势使宠物产业走向专业化、精细化和个性化，催生了像宠物智能用品、医疗专科、摄影、心理咨询、殡葬业等一系列相关行业，推动宠物经济的整体发展。

据天眼查数据，在深圳这座平均年龄只有32.5岁的中国最年轻城市，目前有宠物相关企业逾8万4000家，比2020年的1万2000家增长六倍。

深圳本地人易可每天下班后，都会带着四岁大的雪纳瑞混血狗和四个月大的德牧犬混血狗到“一个公园”散步，让它们与其他狗社交。（林煇智摄）

去年12月竣工的“一个公园”，是深圳努力做到人宠和谐共处和宠物经济的商业生态综和体，主打的是人与宠物共同消费的体验。消费者可带着宠物自由进出商铺闲逛，参观展览；累了可以和爱宠一起在咖啡厅休息，各自享用属于自己的美食和饮料。

深圳市政府过去一个多月持续在这方面发力，包括在深圳机场开设中国首个宠物候机厅，在部分地区开通宠物友好巴士，推进多个“宠物友好”商场、公园建设等。

宠物经济在全中国也持续升温。白皮书指出，中国城镇宠物消费市场规模过去九年稳步增长，从2015年的978亿元（人民币，下同，183亿新元）增至2023年的2793亿元。到2026年，这个数字预计达到3613亿元。

不过，随着中国经济增速放缓，年轻人失业率居高不下，整体市场规模增长已连续两年放缓，从2021年的20.6%降至2023年的3.2%。

去年单只宠物狗和猫年均消费，也分别下降0.2%和0.75%至2875元和1870元，是宠物行业自2020年来首次出现消费降级。

中国（深圳）综合开发研究院研究员宋丁接受《联合早报》访问时说，宠物具有陪伴属性，随着中国社会老龄化加速，以及越来越多青年推迟甚至放弃婚姻，“银发经济”和“单身经济”的崛起，这些年正驱动着宠物经济快速增长。

相对已婚人士，年轻的单身群体一般具备更高的消费能力，在推动宠物经济上发挥着举足轻重的作用。

官方数据显示，中国结婚登记人数在2013年达到1347万对的峰值后，连续九年下降，在2022年跌破700万对。去年是中国结婚人数近十年首次回升，但不少分析认为这只是疫后结婚需求得到释放，无法扭转晚婚、不婚的大趋势。

根据《中国人口普查年鉴—2020》，2020年中国的平均初婚年龄为28.67岁，比2010年的平均初婚年龄的24.89岁增加了3.78岁。

中国媒体《第一财经》梳理官方2023年人口和就业统计年鉴时发现，中国城市25至29岁年龄段未婚率为51.3%，意味在该年龄段青年单身的概率更高。

《中国宠物行业白皮书》显示，90后和00后年轻宠主已成为中国的养宠消费主力军。图为深圳青年在“一个公园”聚集的同时，也让宠物进行社交。（林煇智摄）

宋丁指出，单身经济的存在是由现实经济社会形势所逼迫，是不正常的，而当局必定会下更多功夫扭转这种不良局面。但他警惕，当这种现象在现实生活中大规模存在时，会形成一种社会风气，导致更多青年选择不结婚，或者结婚后不久就离婚。

广州一苇渡心心理咨询首席专家韦志中受访时指出，即便新一代青年对婚育观念出现变化，他们对爱、归属、安全、依恋等方面的情感需求不会因此而消失。然而，由于获得爱的成本已变得更高，他们不得不暂时压抑这种本能需求，或者寻找其他方式来满足它。

韦志中认为，青年人把宠物当孩子养，可以看作是他们情绪释放的另一种方式，通过宠物的忠诚与陪伴获得情感价值。但他强调，宠物只能满足人类渴望照顾他人，体现爱的需求，无法实现更高层次的自我价值感和对生命的意义。

他说：“当今社会对养育子女的负面情绪太多，以至于年轻人感到恐惧而选择逃避。要改变这个观念，就必须重新激活他们的社会本能需求，引导他们如何从养育孩子的过程享受人生的酸甜苦辣，追求自我的实现。”

在韦志中看来，青年通过饲养宠物满足情感需求并不一定是坏事，因为他们在逆境中选择释放而不是压抑这种情绪，仍然可以在社会发挥积极作用。

然而，不是所有人都同意饲养宠物是替代养育小孩、填补心灵空虚的一种方式。作为一名不婚主义者，易可坚称，养宠物和决定不结婚是两码事，不应该相提并论。

她说：“养宠物是因为我爱它们，不结婚是因为我爱自由。”