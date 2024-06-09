中东冲突专家访台提倡“和平推演”

经历战争残酷的中东冲突专家艾玛思盖（Emma Sky）在台北提倡相对于军事兵推的“和平推”，呼吁台湾加强社会韧性、两岸民间交流，主动为建设和平创造有利条件。

56岁的艾玛思盖是美国耶鲁大学国际领导中心创始主任，曾在伊拉克战争期间担任美军指挥官政治顾问、盟军驻伊拉克临时政府的协调官，也曾在巴勒斯坦工作10年，协助设立发展机构、促进以巴共存。

艾玛思盖接受龙应台文化基金会邀请，6月6日先在台北与一群嘉宾闭门对谈，6月12日也将与台湾作家龙应台对谈“被动不能带来和平”。

在闭门对谈的演说中，艾玛思盖透露，她在以色列和巴勒斯坦工作期间，1995年11月4日到以色列特拉维夫广场参加一场浩大的和平集会，就在当晚，因推动以巴和解获颁诺贝尔和平奖的时任以色列总理拉宾离场时被枪杀，令以巴和平严重受挫。

她说，当年以巴和平的政治进程失败，可怕的后果就呈现在目前的以哈战争，她有前同事、朋友在这场以哈战争中被枪杀、遭炸死、成人质。她也在伊拉克工作时目睹恐怖主义、社会瓦解、内战。

因为对中东冲突的第一手经历和长期研究，促使艾玛思盖深思如何避免台海战争。她去年曾参与台湾民间智库在台北举行的兵推，这一趟来台是为了提倡“和平推”，希望推动反向思考和民间行动，“战争并非不可避免，和平也非被动而来；必须积极思考和平，设法实现和平”。

和平推（Peace Game）也称和平推演，对台湾社会是相对陌生的概念。就算在西方也往往将其视为军事兵推的一环。有闭门会谈的与会专家坦言，在美国参与多次兵推，“都是以登陆开始，以战争损失结束”，还没看过有人举办以拖延或防止战争为目标的和平推。

综合艾玛思盖的演说和答询，台湾面对大陆可能发动封锁、气候变化的两大生存威胁，和平推可通过专家讨论，推演如何阻止全球变暖、增加能源自主供应、粮食自给自足、提高水储存管理，来加强社会韧性。

她说，在政治层面，为了避免战争，台湾新总统必须考虑与北京重启对话，以减少误判与误解，并探索台北与北京都能接受的两岸关系方案，以维持现状。

建议通过和平游行提高意识

促两岸旅游与商业文化交流

在社会韧性方面，她建议可通过和平游行提高意识，通过国防与民防服务、推动环保运动加强社会内部凝聚力，并通过两岸旅游、商业与文化交流，促进了解和减少敌意。

艾玛思盖说，相对于社交媒体鼓励尖锐和激进言论，和平推也要思考如何打造各类平台、监管人工智能技术，来鼓励更多友善温和观点，不允许极端分子的声浪绑架和平议程。

有与会专家回应时提到，在探讨如何增加韧性之外，要达致和平，终究还是得找出一个促进两岸和各方对话的机制，探讨出满足各方需求的和平方案。

主持对话的龙应台在总结时说，避免战争、打造和平固然是最重要的，但现在真正应该做的事，“不仅是从美国购买武器”，最基本与核心的还是建立社会韧性，无论有战争或没有战争，都应为民生与子孙着想，好好加强能源自主、水资源管理。