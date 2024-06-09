沃尔沃据报将在中国电动车生产线移往比利时

（哥德堡综合讯）考虑到欧盟将对从中国进口的电动汽车加征关税，首当其冲的瑞典车企沃尔沃（Volvo）为了避税，据报已将中国电动汽车生产线转移到比利时。

沃尔沃目前由中国科技企业吉利控股集团掌控。英国《泰晤士报》星期六（6月8日）引述公司内部人士报道，一旦欧盟加征关税，沃尔沃考虑停止向欧洲销售中国制造的电动汽车。不过公司若把EX30和EX90车型的生产线从中国转移到比利时，则没有必要这么做。此外，向英国销售的某些车款制造可能转移至比利时。

不过报道也指接近沃尔沃的消息人士称，公司并不再考虑暂停销售中国制造的电动汽车。

去年10月，欧盟发起了针对中国电动汽车的反补贴调查，看是否从今年7月4日起向中国电动汽车制造商加征临时反补贴关税，预期最快下星期公布调查结果。欧盟目前对中国电动汽车商征收10%的关税，有专家预计税率调高至25%至30%。

据路透社星期天（9日）报道，沃尔沃发言人回询时表示，现在还“为时过早“来猜测欧盟调查结果及任何措施的潜在冲击。

发言人也说，决定在比利时生产EX30并于2025年投产，是为了能在销售尽量更多的地方生产汽车。发言人也澄清，EX90是在美国生产，并不是在中国。

路透社指出，中国和欧盟之间的关系因俄罗斯入侵乌克兰后、北京与莫斯科关系更加密切等因素而变得紧张。欧盟正在寻求减少对中国的依赖，特别是绿色转型所需的材料和产品。