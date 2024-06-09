大陆无人机飞到金门投传单 吁台湾“认祖归宗”

（台北综合讯）台湾外岛金门再有大陆无人机飞到上空。据报，大陆无人机还投掷传单，内容写着“台湾，台湾。归来兮”“认祖归宗”等字眼。

综合《联合报》、TVBS新闻网和《自由时报》等台媒报道，抖音账号“中利科技”直播，一架无人机星期六（6月8日）下午，从福建大嶝岛往金门马山观测站空投传单，上面写着统战宣传语等。中利科技在抖音上的简介显示，该公司的IP属地在福建。

据报道，传单内容全长183字，其中写道，“国运兴衰，分合来往。皆为中国！”“台湾，台湾，归来兮。认祖归宗，天经地义”“成全中国之瓦全，不可分裂为玉碎。” 同时，也祝台湾人“端午安康！”

台湾不少网民在各大社交平台上发文抨击无人机空投传单。有人说：“大陆能不能不要乱丢垃圾，真没品！”还有人指，写传单者的文化和知识水平不高，因为在“成全中国之瓦全，不可分裂为玉碎”这一句里，将统一说成“瓦全”，“明显是反统一”。

不过，有大陆网民认为传单内容“文采斐然”，还有人建议无人机下次应该去台湾南部深绿地区投放传单。

金门县政府对此表示，不论是金门或邻近区域的无人机玩家，应以安全合法的操作规范来执行摇控无人机。

台湾陆军金门防卫指挥部则在新闻稿中说，“防区重要武器装备及设施伪装均已完备”，并依无人机处置规定，视威胁情况采取适当反制作为。

此前，金防部称在4月8日两度侦获一架大陆民用空拍机，接近金门二胆岛及猛虎屿，并以干扰枪反制。

大陆一架民用无人机曾在2022年9月飞抵金门狮屿禁限制水域上空，在台湾示警驱离无效后将其击落。