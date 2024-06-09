荷兰国防部批评中国军机上周在东中国海逼近其军舰

（阿姆斯特丹综合讯）荷兰国防部上星期六批评，一艘荷兰军舰上周在东中国海航行时，中国军机环绕在其上空，并逼近舰上直升机，“可能造成不安全情况”。

据路透社引述荷兰国防部星期六（6月8日）的声明报道，荷兰皇家海军护卫舰“特龙普号”（HNLMS Tromp）为支持联合国制裁朝鲜行动，上星期五（7日）在东中国海执行巡逻任务时，两架中国战斗机多次在该舰上空盘旋。随后，该舰的直升机也被两架中国战斗机和一架直升机逼近。

荷兰国防部在声明中强调，这一事件发生在国际空域。

根据《欧亚时报》，荷兰国防部公布的照片显示，涉事的中国飞机分别为一架Z-19轻型侦察攻击直升机，以及数架歼轰-7（JH-7）战斗轰炸机。

荷兰国会议员布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）在社交平台X发文表达担忧。他说：“中国现在也在国际海空域恐吓我们的荷兰海军舰艇。如此危险的情况不应该被接受，需要采取严正的外交反应。重要的是，荷兰不容许自身受到恐吓，并支持自由航行。”

此前，针对一艘荷兰海军舰船驶过南中国海、之后又穿过台湾海峡一事，中国外交部6月3日表示，坚决反对以航行自由为名危害中国主权和安全，并强调希望域外国家多做有利于维护地区和平稳定的事。