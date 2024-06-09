鼓浪屿宰客乱象曝光后 多家涉事单位停业整顿

（厦门综合讯）中国央视新闻揭露厦门旅游景点鼓浪屿出现“宰客一条龙”的灰色产业链，德士司机、导游、旅社、商家联手欺客牟暴利。厦门市官方针对此事，责令多家涉事单位停业整顿。

鼓浪屿是中国国家5A级旅游景区、世界文化遗产地，也是许多游客到厦门必打卡的热门景区。

不过，中国央视星期六（6月8日）报道，近期不断有外地游客反映，到鼓浪屿旅游“套路多、花费高、体验差”。经暗访调查后发现，从被德士司机拉到散客中心购买高价套票，再到导游、商家联手诱导消费，环环相扣，形成一条完整的“灰色产业链”。

视频显示，在厦门渡轮码头路边，一旦有旅客出现，德士司机便迅速上前揽客，诱导游客前往旅行社购买168元人民币（下同，约31新元）的高价套票。有旅行社从业人员透露，套票票面价格和实际价格相差很大，168元里有近100元的利润。上岛后，导游基本不讲述鼓浪屿历史风貌，而是不断带游客进店消费。

针对上述乱象，央视记者以游客身份，多次向厦门市交通运输、市场监管、鼓浪屿管委会、文化旅游等多个部门反映，均未能系统解决。厦门市鹭江市场监管所工作人员还称，自己早就打政务热线12345投诉过，对方称会把情况转给相关部门，但没有给任何反馈。

鼓浪屿宰客乱象曝光后被其他媒体广泛报道，央视新闻客户端星期天报道（9日）称，厦门市表示认真对照排查，坚决整治整改。

厦门市星期六成立鼓浪屿旅游市场秩序专项整治联合工作组。除了对鼓浪屿五家涉事单位（三家餐饮店、一家珍珠店和一家茶叶店）及两家旅行社门市部责令停业整顿、涉事一名导游暂扣导游证、注销相关违法违规驾驶员岗位服务证，当局也对媒体曝光的行业开展拉网式排查。