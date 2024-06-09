中欧人权对话重庆登场 欧盟官员将实地考察西藏

（香港综合讯）中欧官员本月将举行一年一度的人权对话，据报欧盟官员此次的访华行程，也包括到西藏实地考察。

据《南华早报》星期六（6月8日）报道，欧盟发言人证实，中欧人权对话将于下星期天（6月16日）在重庆举行。布鲁塞尔已要求到西藏实地考察，以便了解当地的人权状况，并向北京提供了一份希望能考察的监狱名单。

欧盟外交事务发言人马斯拉利说：“就目前的情况而言，中国当局也在为欧盟对外行动署的一小批关注人权问题的官员，安排一次到西藏的访问。”

欧盟访团这趟西藏之行肯定会引起外界关注，原因是很少有欧盟官员能获准进入该地区。多年来，布鲁塞尔一直指责北京侵犯西藏人权。

报道称，预计欧盟访问团此行将对中国人权情况表达多重关切，西藏之外，还有新疆和香港的人权问题。

去年在布鲁塞尔举行的人权对话结束后，欧盟在声明中谈及“联合国人权事务高级专员就新疆人权发布的报告，强调应迫切实施报告提出的建议”。声明还对“香港和平集会和结社的自由，以及言论自由的状况恶化”表达担忧。

中欧人权对话一直是中国和欧盟在外交日程上的年度固定项目。但在2020、2021和2022年冠病疫情暴发期间，双方相互出台制裁措施而中断对话。不过，在2022年举行的中欧峰会上，双方决定恢复对话。